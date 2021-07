Les livres du crépuscule contre. Les films : 10 différences majeures avec les romans et les films de Stephenie Meyer

in

Les amis de Bella sont à peine présents dans les films

Bella Swan n’est pas exactement le meilleur modèle pour savoir comment équilibrer sa vie au lycée. La fille passe tellement de temps avec son petit ami qu’elle est prête à mourir pour lui. Mais les films la font ressembler davantage à un type solitaire qu’elle n’a été écrite par Stephenie Meyer. Dans les livres et les films, Bella est vue à plusieurs reprises avec un groupe d’amis composé de Jessica, Angela, Mike et Eric et bien qu’elle partage certaines scènes avec eux, elle évite surtout de passer du temps avec eux.