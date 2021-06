Les livres recommandés sur BookTok ⋆ .

L’été des filles chaudes est définitivement arrivé. Pour certains, cela signifie aller dans un nouveau bar chaque soir, pour d’autres, il s’agit de cocher des choses sur votre liste de choses à faire et certains l’utilisent comme un moment pour aller au gymnase. Mais il y a aussi un côté froid plus sain à ces mois – l’été chaud de la lecture et c’est votre liste de livres essentiels.

BookTok est facilement l’une des sections les plus en croissance sur TikTok, avec des personnes partageant leurs recommandations de livres et montrant combien de livres ils ont lus. Et une sous-section particulière est la liste de lecture d’été pour filles chaudes. Les filles partagent les livres que nous devrions tous lire cet été.

Il existe une vraie variété de livres. Certains sont des romans amusants et légers, tandis que d’autres sont des livres de non-fiction profonds. Nous avons rassemblé les livres les plus recommandés pour vous donner votre liste de lectures estivales pour filles chaudes.

Voici les 11 livres que vous devriez lire cet été chaud entre filles :

Malibu Rising – Taylor Jenkins Reid

Le livre qui a commencé l’été des filles chaudes est celui-ci de l’écrivain légendaire Taylor Jenkins Reid, qui a également écrit Daisy Jones et Les six et les sept maris d’Evelyn Hugo.

Vous avez probablement déjà vu la couverture incroyablement esthétique sur votre TikTok avec des gens se précipitant vers les grands Sainsburys pour l’obtenir pour 5 £ et promettant que c’est le livre d’été pour filles chaudes de l’année.

Cependant, l’histoire est en fait assez sombre. Le roman est basé à Malibu en 1983 et parle d’une fête d’été familiale qui se termine par un incendie.

Il a eu de bonnes critiques tout autour avec Pandora Sykes l’appelant “Un cocktail de sexe sur la plage (littéralement) d’un livre”.

L’année de la pensée magique – Joan Didion

Ce n’est pas parce que c’est l’été chaud des filles que les livres sont tous heureux et insouciants, et celui-ci ne fait pas exception.

L’année de la pensée magique de Joan Didion a été publiée pour la première fois en 2006. Les mémoires sont une réflexion sur la période qui a immédiatement suivi la mort de son mari, au cours de laquelle elle fait face à son chagrin et s’occupe de sa fille.

Le livre a été qualifié de « qui affirme la vie » et il a même remporté le prix national du livre en 2005.

Les gens que nous rencontrons en vacances – Emily Henry

Ce roman est de loin le deuxième livre le plus populaire sur TikTok au cours des dernières semaines, mais au Royaume-Uni, il s’appelle You and Me on Vacation et sortira en juillet. Juste à temps pour l’été des filles chaudes.

Le livre parle de deux amis, Alex et Poppy, qui partent en vacances ensemble depuis 12 ans. Cependant, il y a deux ans, quelque chose a terriblement mal tourné et maintenant, ils ont un voyage ensemble qui déterminera le reste de leur vie.

Il a été comparé à One Day et When Harry Met Sally, donc je le précommande tout de suite.

Tout ce que je sais sur l’amour – Dolly Alderton

Il ne reste probablement presque personne qui n’a pas lu ceci, mais si ce n’est pas le cas, vous devez l’ajouter à votre liste.

Le livre est le mémoire de la journaliste Dolly Alderton sur son déménagement à Londres après l’université avec ses meilleurs amis. Il s’agit des erreurs que vous faites au début de la vingtaine et une célébration de la force des amitiés féminines.

Et maintenant, il est en train d’être adapté en une émission télévisée, alors lisez-le maintenant pour pouvoir dire « le livre était meilleur ».

Fille, Femme, Autre – Bernardine Evaristo

Si vous n’avez pas entendu parler de ce livre maintenant, alors je ne sais pas où vous étiez. Girl, Woman, Other a remporté de nombreux prix ces dernières années, dont le Booker Prize en 2019.

Le roman suit la vie de 12 personnages différents. Ce sont principalement des femmes noires britanniques et le roman serait « une chanson d’amour pour la Grande-Bretagne moderne et la féminité noire ».

Temps passionnants – Naoise Dolan

Ce livre est parfait pour votre été chaud entre filles, principalement parce que la couverture amusante de deux brosses à dents aurait juste l’air vibrante sur votre table de chevet.

Le roman parle d’une Irlandaise qui déménage à Hong Kong pour enseigner l’anglais à l’âge de 22 ans. En quelques mots, il s’agit de « l’argent, l’amour, le cynisme, les sentiments tacites et les liens improbables ».

Vous devez vous amuser ici – Frances Macken

Vous devez vous faire plaisir Voici le premier roman de l’écrivaine irlandaise Frances Macken. Il s’agit de trois amis qui vivent dans une petite ville irlandaise, tout va bien jusqu’à ce qu’une nouvelle fille arrive.

Le texte de présentation du livre promet qu’il « jette un regard perçant sur les complexités de l’amitié féminine, le pouvoir corrosif de la jalousie et de la culpabilité, et la façon dont la vie peut tranquillement éroder nos rêves à moins que nous ne soyons prêts à nous battre pour eux ».

Conversations avec des amis – Sally Rooney

Bien sûr, aucune liste de lecture d’été pour filles chaudes ne sera complète sans le travail de Sally Rooney. Nous avons tous regardé Normal People l’année dernière, il est donc temps de plonger dans Conversations With Friends.

Le roman parle de deux couples et de la complexité de leurs relations et des questions qu’ils se posent.

Sexe et vanité – Kevin Kwan

Alors que le reste de cette liste de lecture est écrit par des femmes écrivains, il y a une exception et c’est un roman de Kevin Kwan.

Kevin a écrit l’incroyable trilogie Crazy Rich Asians. Mais maintenant, il est de retour avec Sex and Vanity, une histoire sur un tout nouvel ensemble de personnages.

Le roman parle d’une femme qui se retrouve déchirée entre deux hommes et il a été décrit comme « la lecture d’été parfaite » par plusieurs critiques.

Pourquoi les hommes aiment les chiennes – Sherry Argov

Ce livre était partout sur TikTok il y a quelques mois avec des femmes qui le découvraient et le trouvaient stimulant, mais il existe en fait depuis près de 20 ans.

Why Men Love Bitches a été publié en 2002 et est un guide de non-fiction pour tenir le coup dans une relation. Il comprend des conseils, des scénarios de la vie réelle et, en gros, vous devez le lire avant de faire des rencontres estivales avec des filles chaudes.

Écrivains et amoureux – Lily King

Le dernier livre de votre liste de lecture estivale pour filles chaudes est Writers and Lovers de Lily King. C’est un autre roman de triangle amoureux entre une femme de 31 ans appelée Casey qui rentre chez elle après la mort de sa mère.

Elle se retrouve endettée, travaille dans un restaurant et tombe amoureuse de deux hommes différents. Fondamentalement l’été dans un livre.

