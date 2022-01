Les livres volés de la première édition du Seigneur des Anneaux sont retournés à Worcester Charity

Un ensemble de premières éditions des livres de la trilogie Le Seigneur des Anneaux qui avaient été volés dans un magasin caritatif de soins palliatifs à Worcester, en Angleterre, a été secrètement restitué après un tollé général, selon le Times.

L’ensemble de trois volumes – en vente pour environ 2 000 $ – ont été volés dans une armoire verrouillée le 19 décembre et ont été remarqués par le personnel le 29 décembre. Dan Corns, le directeur commercial de St. Richard’s Hospice, qui s’occupe de adultes atteints de maladies évolutives, ont déclaré au Times : « De toute évidence, quelqu’un y a pensé et, par sa conscience, a décidé qu’il n’avait peut-être pas fait la bonne chose… Bien qu’attristés par le vol de ces beaux et précieux livres, nous avons été encouragés par la réponse d’autres personnes partageant notre histoire et souhaitant que les articles nous soient rendus. »

Décembre a également marqué le 20e anniversaire du premier film du Seigneur des Anneaux, pour lequel Stephen Colbert, fan au franc-parler et animateur de fin de soirée, a réuni une équipe hétéroclite de rappeurs, dont Method Man et Killer Mike, offrant un spectacle inhabituel, inattendu et mémorable. hommage. Plus tard dans le mois, la Bibliothèque du Congrès a également ajouté Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l’Anneau au National Film Registry pour la postérité et la préservation.

Alors que le Seigneur des Anneaux a terminé sa saga cinématographique il y a des années, la franchise continue de vivre comme un jeu à venir mettant en vedette Gollum, des marchandises comprenant de superbes pièces de monnaie, une série télévisée en cours de développement et un nouveau film d’animation. Amazon produit une série télévisée à gros budget qui fera ses débuts le 2 septembre 2022, tandis que Warner Bros. a accéléré un film d’animation Le Seigneur des Anneaux.