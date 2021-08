Les locataires doivent payer leurs factures après que SCOTUS a mis fin aux protections contre les squatters ⋆ .

La Cour suprême des États-Unis a annulé jeudi le moratoire du président Joe Biden sur les expulsions résidentielles, jugeant que l’interdiction ne pouvait être prolongée que par une loi du Congrès. La décision finale était de 6-3, les trois juges nommés par les démocrates étant dissidents.

“Ce serait une chose si le Congrès avait spécifiquement autorisé les mesures prises par le CDC”, lit-on dans la décision. “Mais ce n’est pas arrivé. Au lieu de cela, le CDC a imposé un moratoire national sur les expulsions en se fondant sur une loi vieille de plusieurs décennies qui l’autorise à mettre en œuvre des mesures telles que la fumigation et l’extermination des parasites. Cela met la crédulité à rude épreuve de croire que cette loi accorde au CDC l’autorité étendue qu’il revendique. »

Le tribunal a ensuite conclu que « si un moratoire sur les expulsions imposé par le gouvernement fédéral doit se poursuivre, le Congrès doit l’autoriser spécifiquement ».

Écrivant pour la minorité, le juge Stephen Breyer a fait valoir que la prolongation du moratoire des Centers for Disease Control était « justifiée par la poussée de la variante Delta » et que « l’ordonnance modifiée ne cible que les régions connaissant actuellement des taux de montée en flèche ».

La justice a tenté de justifier que « l’intérêt public n’est pas favorisé par la propagation de la maladie ou la remise en cause par un tribunal du jugement du CDC » et que « l’intérêt public est fortement en faveur du respect du jugement du CDC en ce moment, alors que plus de 90 % des comtés connaissent des taux de transmission élevés.

La décision de jeudi fait écho à des sentiments similaires de la Haute Cour en juin, dans laquelle le juge Brett Kavanaugh a écrit que le CDC avait «dépassé son autorité statutaire existante» en décrétant le moratoire fédéral en premier lieu. Malgré son inconstitutionnalité, la majorité 5-4 a permis à l’interdiction de se poursuivre jusqu’à sa date d’expiration du 31 juillet. Kavanaugh a été rejoint par le juge en chef John Roberts, ainsi que les juges Breyer, Kagan et Sotomayor.

Avant d’émettre son nouveau moratoire à la demande des démocrates d’extrême gauche, cependant, l’administration Biden a initialement reconnu qu’elle n’avait aucune autorité constitutionnelle pour maintenir le moratoire fédéral après le 31 juillet.

“Compte tenu de la récente propagation de la variante delta, y compris parmi les Américains à la fois les plus susceptibles d’être expulsés et manquant de vaccination, le président Biden aurait fortement soutenu une décision du CDC d’étendre davantage ce moratoire sur les expulsions pour protéger les locataires en ce moment de vulnérabilité accrue “, a déclaré l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki. “Malheureusement, la Cour suprême a clairement indiqué que cette option n’était plus disponible.”

De plus, le coordinateur du plan de sauvetage américain de la Maison Blanche, Gene Sperling, a déclaré aux journalistes lors d’un point de presse le 2 août que le président avait “double, triple, quadruple vérifié” toutes les options légales pour maintenir le moratoire en place, mais a reconnu que l’administration avait été “incapable de trouver l’autorité légale pour même de nouveaux moratoires sur les expulsions ciblées.

Le coordinateur du plan de sauvetage américain de la Maison Blanche, Gene Sperling, a déclaré à @nancycordes que le président Biden « double, triple, quadruple vérifié », mais qu’il n’a pas été « en mesure de trouver l’autorité légale » pour toute forme de moratoire sur les expulsions avec l’autorisation du Congrès pic.twitter.com/ fvZVersVyjIo – CBS News (@CBSNews) 2 août 2021

