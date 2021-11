Les locations de courte durée et les locations de vacances sont-elles un bon investissement ?

Certains propriétaires locatifs ont concentré leurs énergies sur les locations à court terme en réponse à la pandémie, car les séjours sont devenus la seule option de vacances pour les Britanniques. Comment se porte le secteur actuellement ?

Les locations de vacances et les locations à court terme sont devenues une option plus courante pour les investisseurs immobiliers après le début de la pandémie au début de l’année dernière. Un petit nombre de propriétaires ont été laissés pour compte en raison de l’interdiction d’expulsion imposée par le gouvernement pendant plusieurs mois, et l’industrie de la location à court terme est devenue une option lucrative pour combler le déficit.

Les prix des logements sont restés soutenus tout au long de la pandémie, malgré certaines prédictions d’un krach. L’un des principaux facteurs a été l’exonération des droits de timbre, dont de nombreux investisseurs et propriétaires ont également bénéficié. Pour certains, où les prix sont élevés et les rendements moins élevés – en particulier à Londres et dans le sud-est – les locations à court terme offrent des rendements plus élevés.

Une étude réalisée plus tôt cette année a montré que les locations à court terme à Londres étaient occupées à 62,7% en juin, ce qui était considérablement plus élevé que les autres types d’hébergement. Les revenus par chambre étaient également impressionnants, selon le rapport de UK STAA et STR, avec une moyenne de 72,90 £, soit une augmentation annuelle de 59,5%.

Afflux de visiteurs locaux favorisant les locations à court terme

En plus de la montée du « staycation », qui est en fait une tendance croissante depuis avant la pandémie, les gens sont plus enclins que jamais à vouloir louer une propriété entière plutôt que de rester dans un hôtel. Par exemple, la même étude a noté que les taux d’occupation dans les hôtels de Londres au cours de la même période n’étaient que de 40,6%, avec des appartements avec services à 39,7%.

Alors qu’une maison de vacances autonome offre normalement plus d’espace et de commodités qu’un hôtel, depuis la pandémie, elle peut également plaire davantage aux personnes qui souhaitent éviter de partager des installations avec d’autres.

Les voyages internationaux ont également augmenté depuis que les restrictions se sont assouplies, amenant davantage de visiteurs au Royaume-Uni à la recherche d’un logement. Selon une interview avec Advantage Investment, des régions telles que Cornwall et le Lake District en particulier ont connu une augmentation massive des réservations et des recherches cette année. Certaines sociétés de location de vacances ont enregistré une augmentation de plus de 40% des réservations de l’été 2021, selon le rapport.

Resteront-ils un investissement attractif ?

« Les experts en vacances domestiques prédisent que cette demande de vacances au Royaume-Uni est là pour rester, au moins pour les 4 à 5 prochaines années, ce qui ouvre des opportunités d’investissement lucratives dans la location de propriétés de vacances », déclare Advantage Investments.

Alors que de nombreux investisseurs et propriétaires pourraient préférer s’en tenir à l’achat locatif traditionnel éprouvé, il semble qu’ils seraient sages de ne pas négliger les opportunités disponibles dans les locations à court terme.

D’autant plus que les gens deviennent plus conscients de l’environnement, même si la réplique de la pandémie s’atténue et ouvre les voyages internationaux, un nombre croissant de personnes choisira toujours de rester local. Une autre avenue importante à considérer est la location à court terme pour un usage professionnel, loin des destinations de vacances typiques. Avec plus de personnes que jamais travaillant à domicile et choisissant de s’éloigner de leur bureau, il est probable qu’il y ait une augmentation du nombre de personnes se rendant sur un lieu de travail pendant quelques jours et cherchant un logement à court terme à proximité.

Comment investir

« Pour les personnes qui souhaitent profiter de la tendance des séjours au Royaume-Uni, il existe de nombreuses opportunités lucratives », déclare Advantage Investment. « Le choix qui vous convient le mieux dépendra d’un certain nombre de facteurs, notamment du capital dont vous disposez, de la rapidité avec laquelle vous voulez voir les rendements et de la durée pendant laquelle vous voulez être lié à l’investissement.

« Une autre considération importante est l’effort qu’il y aura de votre part, car certains investissements vous permettent d’investir et de prendre du recul, tandis que d’autres nécessiteront beaucoup de temps et de contributions. »

BuyAssociation a un certain nombre de propriétés disponibles pour les investisseurs où les locations à court terme sont une option. Il existe également des locations de vacances meublées ouvertes à l’investissement dans la populaire Cumbria, avec des rendements nets allant jusqu’à 10 %. Contactez-nous pour plus d’informations à ce sujet ainsi que pour nos opportunités d’achat à louer et de construction à louer.