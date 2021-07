Les logiciels espions Pegasus utilisés pour commettre d’horribles violations des droits humains doivent être arrêtés : chef de WhatsApp

in

Logiciel espion Pégase : Après qu’une enquête menée par un consortium mondial de médias a révélé que le logiciel espion NSO Pegasus était utilisé pour espionner des militants et des journalistes, le directeur de WhatsApp, Will Cathcart, s’est adressé à Twitter pour dire que le logiciel espion était utilisé pour commettre d’horribles violations des droits humains, ajoutant qu’il devait être arrêté. Le rapport d’enquête indique que le logiciel espion est utilisé comme arme de cybersurveillance dans plus de 50 pays, dont l’Inde. Cela s’est produit environ deux ans après que WhatsApp a poursuivi NSO Group, basé en Israël, pour avoir autorisé son malware Pegasus à accéder aux appareils des utilisateurs en exploitant une vulnérabilité dans l’application de messagerie instantanée.

S’adressant à Twitter, Cathcart a déclaré que les défenseurs des droits de l’homme, les entreprises travaillant dans le domaine de la technologie, ainsi que les gouvernements doivent travailler ensemble pour garantir que la sécurité des utilisateurs est renforcée, tout en tenant également responsables les entités qui abusent des logiciels espions Pegasus. Il a en outre qualifié cette révélation de sonnette d’alarme pour la sécurité sur Internet, affirmant que puisque les smartphones agissaient comme ordinateurs principaux pour de nombreux utilisateurs, ils devraient être aussi sécurisés que possible.

En 2019, Pegasus avait fait la une des journaux pour des allégations selon lesquelles il aurait été utilisé pour espionner des militants, des journalistes, des avocats ainsi que de hauts responsables gouvernementaux dans 20 pays, dont l’Inde, en exploitant une vulnérabilité connue de WhatsApp, que la société avait corrigée avant elle. est devenu public. Des mois après le signalement de cet espionnage, la plate-forme de messagerie appartenant à Facebook a poursuivi le groupe NSO et a également travaillé avec un organisme de surveillance d’Internet pour identifier les cas de ciblage abusif de journalistes et d’activistes, parmi lesquels elle a trouvé plus de 100 cas.

Maintenant, Cathcart a déclaré que cette révélation montre que la véritable ampleur de cet abus était beaucoup plus élevée.

La nouvelle enquête a été menée par 16 organisations médiatiques du monde entier et a été menée après une fuite massive de données.

Des chercheurs en sécurité ont déclaré que le logiciel espion pourrait être installé sur des téléphones en exploitant une vulnérabilité commune, publier des données telles que des SMS, des e-mails et des discussions provenant d’applications telles que WhatsApp, ainsi que des données GPS, pouvant être renvoyées à l’attaquant.

Pendant ce temps, le groupe NSO a déclaré que Pegasus n’avait été conçu que pour espionner les terroristes et les criminels, alors même que les enquêtes indiquent que le logiciel espion est utilisé pour cibler des intellectuels. Le groupe NSO a également déclaré à l’agence de presse ANI que l’enquête du consortium était un « complot international », ajoutant que la liste des pays inclus dans ces rapports était totalement incorrecte car certains pays n’étaient même pas clients du groupe NSO. Le groupe a ajouté qu’il n’avait vendu le logiciel espion qu’aux forces de l’ordre et aux agences de renseignement des gouvernements après avoir fait preuve de diligence raisonnable.

