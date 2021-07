Les logos authentifiés parviennent à Gmail afin que vous sachiez si le courrier d’une marque ou d’une entreprise est authentique | La technologie

in

Google veut lutter contre le phishing par e-mail, avec une nouvelle technologie appelée BIMI.

La authentification c’est un moyen efficace de savoir si nous avons affaire à un contenu original ou si quelqu’un veut nous tromper.

De nos jours, tous les sites Web ont un verrou à gauche de leur nom dans le navigateur, et si vous appuyez dessus, vous pouvez voir le certificat qui accrédite qui est derrière.

Si tu utilises Twitter tu l’auras vu les marques ou les personnes célèbres ont une marque bleue à leur nom, certifiant qu’elles sont la vraie personne, et pas quelqu’un se faisant passer pour lui. C’est parce que Twitter a contacté cette personne par téléphone ou par appel vidéo et a vérifié qu’elle est bien celle qu’elle prétend être.

Google a annoncé en juillet dernier qu’il allait commencer certifier les logos des principales entreprises, afin que les utilisateurs sachent que les e-mails qu’ils reçoivent sont légaux et non une tentative de phishing.

Maintenant, il annonce qu’il a le système prêt et qu’il commencera à le mettre en œuvre dans les prochains jours.

Pour cela il utilisera une nouvelle technologie de certification appel BIMI (Indicateurs de marque pour l’identification des messages).

BIMI utilise un système de validation de signature sécurisé via DMARC, qui permet aux marques et aux entreprises de prouver qu’elles sont elles-mêmes.

Google recevra des clés pour certifier cette identification, et renverra aux entreprises des logos validés par Google via le Certificats de marque vérifiés (VMC).

À partir de ce moment les logos de ces marques que vous voyez dans les e-mails, affichera une animation spéciale lorsque vous appuyez dessus, ainsi que des informations de certification.

De cette façon l’utilisateur saura rapidement s’il s’agit de l’entreprise d’origine, ou de quelqu’un qui essaie de se faire passer pour elle.

Cette nouvelle fonctionnalité commencera à apparaître dans les e-mails “dans les semaines à venir”, selon le communiqué de presse de Google.

Il semble un moyen efficace de lutter contre le phishing et d’autres types d’escroqueries par e-mail qui ont fait tant de dégâts au cours des dernières décennies.