Les logos Kingspan pourraient disparaître des voitures Mercedes à la suite du tollé de Grenfell – .

Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que des discussions auront lieu avec le nouveau sponsor Kingspan pour savoir si ses logos doivent rester sur leurs voitures à la suite des critiques suscitées par l’annonce de leur accord.

L’un des produits de Kingspan a été utilisé dans la tour Grenfell qui a pris feu en 2017, tuant 72 personnes. Grenfell United, le groupe qui représente les survivants et les membres des familles endeuillées de la catastrophe, a qualifié l’accord de « vraiment choquant » et a par la suite reçu des excuses du directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff.

L’affaire s’est envenimée, le gouvernement britannique indiquant que des modifications à la loi sur le parrainage pourraient être apportées à la lumière de l’affaire.

Après la séance de qualification de samedi pour le Grand Prix d’Arabie saoudite, Lewis Hamilton a suggéré que les logos Kingspan pourraient être retirés des voitures de l’équipe et a indiqué qu’il n’était pas satisfait de l’association.

« Cela n’a vraiment rien à voir avec moi et je sais que Toto s’en occupe », a déclaré Hamilton. « Malheureusement, mon nom y est associé car il est inscrit sur ma voiture, mais si cela reste le même, nous verrons. »

Wolff a déclaré qu’il y avait « certainement beaucoup d’apprentissage pour moi personnellement et pour l’équipe » au cours de cette affaire. «Nous avons entamé un dialogue avec certains membres de la communauté des familles endeuillées et des survivants de la tragédie de Grenfell pour mieux comprendre la douleur qui en est la cause.

Mercedes a ajouté le logo Kingspan ce week-end« Ce processus ne fait que commencer, mais nous aimerions souhaiter la confidentialité, un processus qui se poursuit. Nous l’examinons de toute urgence.

Les logos de Kingspan ont été ajoutés sur les côtés du nez de la W12 avant la course de ce week-end. Wolff a confirmé que la question de savoir si elles resteront sur les voitures est à l’étude. «Nous avons également discuté de cela avec les personnes importantes et nous contacterons Kingspan et trouverons la bonne solution.

« Il y a un accord contractuel qui est derrière ces choses et nous voulons juste faire la bonne chose avec intégrité et c’est pourquoi je ne veux pas commenter davantage cette déclaration. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il regrettait l’accord, Wolff a déclaré: « Nous nous développons et apprenons tous dans notre vie, et c’est clairement une situation qui me fera m’améliorer à l’avenir et mon évaluation, ma prise de décision. »

