Les logos Mission Winnow ont de nouveau été supprimés des voitures de Ferrari · .

in

Le sponsor Ferrari et fabricant de cigarettes Marlboro Philip Morris a retiré les logos de son programme controversé Mission Winnow des voitures de l’équipe, citant “la méfiance et une abondance de scepticisme envers notre industrie”.

Le logo n’apparaîtra pas sur les voitures de l’équipe lors du Grand Prix de France ou de toute autre course dans l’Union européenne, a confirmé le vice-président des partenariats et des programmes d’engagement de PMI, Riccardo Parino.

“Le logo Mission Winnow ne figurera pas sur la livrée de la Scuderia Ferrari pendant la course dans l’UE, à commencer par le Grand Prix de France ce week-end”, a-t-il déclaré.

Les logos Mission Winnow de PMI sont apparus pour la première fois sur les voitures Ferrari au Grand Prix du Japon 2018. Ils ont attiré les critiques des groupes de défense des droits des consommateurs qui prétendent que le programme est une tentative de contourner les règles interdisant la promotion des produits du tabac.

« Mission Winnow respecte toutes les lois et réglementations et s’efforce en permanence de trouver des moyens distinctifs de favoriser le dialogue, sans idéologie, et de construire des partenariats solides ancrés dans des valeurs partagées », a poursuivi Parino.

« Nous reconnaissons la méfiance et l’abondance de scepticisme envers notre industrie. Cependant, notre intention n’est pas de créer une controverse autour de l’application du logo, mais plutôt de nous concentrer sur le recadrage des conversations mondiales, la création de communautés et le soutien d’idées innovantes qui entraînent un changement positif. »

Après leur introduction, les logos Mission Winnow sont apparus sur les voitures de Ferrari à moins de la moitié de toutes les courses en 2019. En 2020, à la suite d’une plainte auprès du gouvernement italien par le groupe Codacons, Ferrari n’a affiché les logos Mission Winnow sur leurs voitures à aucun des 17 courses.

La marque est revenue au début de cette saison avec un nouveau logo vert vif sur les capots du moteur de la voiture. Cela est déjà apparu à plusieurs courses dans l’Union européenne.

McLaren, la seule autre équipe à présenter des logos associés à un producteur de tabac, a également révélé des changements dans sa livrée pour ce week-end. L’équipe rendra hommage à son défunt actionnaire Mansour Ojjeh lors du Grand Prix de France.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Grand Prix de France 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix de France 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :