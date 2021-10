Les lois de verrouillage d’urgence de Covid ont été prolongées de SIX MOIS au milieu des craintes d’une vague hivernale | Politique | Nouvelles

Les députés ont accepté de prolonger une nouvelle fois les dispositions temporaires de la loi sur les coronavirus jusqu’en avril.

C’est la troisième fois que les Communes donnent leur approbation à la législation d’urgence.

Une simple motion donnant son consentement au maintien de l’utilisation des règles a été adoptée sans vote formel après avoir été massivement soutenue par les députés de la Chambre.

Cela signifie que le gouvernement a toujours le pouvoir de fermer les frontières du Royaume-Uni et de réimposer les masques obligatoires, entre autres.

La législation d’urgence devrait expirer automatiquement au printemps prochain après avoir été en vigueur pendant deux ans.

Un grand nombre de députés conservateurs se sont sentis mal à l’aise face à la portée excessive du pouvoir du gouvernement par le biais de la loi sur les coronavirus, mais une rébellion des Communes a été évitée après que les ministres ont décidé de laisser expirer un certain nombre de dispositions.

Les pouvoirs de fermer les grands rassemblements et de fermer les écoles figuraient parmi ceux qui ont été supprimés.

S’exprimant aux Communes, le secrétaire à la Santé, Said Javid, a déclaré: « Nous nous attendons certainement à plus de pression à l’approche de l’hiver, nous avons été très ouverts à ce sujet et c’est pourquoi le programme de vaccination, à la fois le programme de vaccination Covid, les rappels et le programme de vaccination contre la grippe restent importants.

« Mais il y a des dispositions dans cette loi qui sont encore, je crois, toujours nécessaires et proportionnées pour aider à la pression.

« Encore une fois, il s’agit par exemple de l’enregistrement des travailleurs de la santé et des services sociaux, ainsi que du pouvoir d’interrompre les évaluations des soins de santé pour les personnes sortant du NHS.

« Je pense qu’il est sage, surtout à l’approche de l’hiver, alors que nous ne savons pas à ce stade à quel point les pressions seront importantes pour avoir cette flexibilité. »

Le vote sur les pouvoirs temporaires est intervenu alors que 43 738 cas de coronavirus supplémentaires ont été enregistrés.

La moyenne sur sept jours des infections est en hausse de 16,1%.

921 hospitalisations supplémentaires ont été enregistrées, tandis que 223 nouveaux décès suite à un test Covid positif ont été enregistrés.

Les scientifiques ont été alarmés par la hausse des taux et ont exhorté les ministres à réimposer certaines restrictions.

Le professeur Neil Ferguson, de l’Imperial College de Londres, dont les données ont joué un rôle déterminant dans le verrouillage du Royaume-Uni en mars 2020, a déclaré que les ministres devraient réintroduire les couvre-visages obligatoires.

« A l’approche de l’hiver, il peut y avoir un plan B qui doit être mis en œuvre, ce qui implique un certain recul des mesures », a-t-il déclaré à l’émission Today de Radio 4.

« Personne n’aime voir ses libertés restreintes par des mesures, mais il est prudent d’être prudent dans les interactions quotidiennes – le port de masques aide certainement à cela, cela rappelle aux gens que nous ne sommes pas encore complètement sortis du bois. »

Un sondage de 2 103 adultes britanniques par Savanta ComRes publié aujourd’hui a révélé que 49% pensent qu’un nouveau verrouillage est inévitable.

Seulement 33 pour cent ont déclaré qu’ils ne pensaient pas que des restrictions supplémentaires seraient nécessaires.

Hier soir, le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré que le gouvernement surveillait « de très près » la dernière situation des coronavirus après une augmentation des cas.

Il a déclaré: « Nous surveillons évidemment de très près les dernières statistiques et nous avons toujours su que les mois à venir seraient difficiles.

« Ce que nous voyons, ce sont des taux de cas, des hospitalisations et des décès toujours largement conformes à la modélisation telle qu’elle a été établie il y a quelques mois maintenant.

« Le programme de vaccination continue d’être notre première ligne de défense, avec de nouveaux traitements, avec des tests, avec des conseils de santé publique. »