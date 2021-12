Les lois sur la scolarité obligatoire à l’étude dans le Michigan à la suite d’une tragédie mortelle

À la suite de la fusillade dévastatrice dans une école d’Oxford, dans le Michigan, cette semaine, qui a coûté la vie à quatre adolescents et blessé sept autres, le membre du conseil d’État de l’éducation, Tom McMillin, a appelé à la fin des lois sur la scolarité obligatoire du Michigan.

« Abrogez les lois sur la scolarité obligatoire », a annoncé McMillin dans un article publié sur Facebook jeudi. « L’État doit arrêter de dicter les conditions d’éducation de nos enfants », a-t-il écrit.

L’Associated Press rapporte que des détails sont apparus indiquant que les parents du tireur adolescent, qui ont été inculpés vendredi d’homicide involontaire, ont rencontré les responsables de l’école quelques heures avant le massacre, mais l’élève est resté à l’école.

« Est-ce que des décisions différentes auraient dû être prises ? » a déclaré Karen McDonald, procureur du comté d’Oakland, lorsqu’on lui a demandé de garder l’adolescent à l’école. « Ils arriveront probablement à cette conclusion. »

McMillin, expert-comptable agréé et ancien représentant de l’État du Michigan qui habite à seulement 10 minutes d’Oxford, est depuis longtemps en faveur de l’élimination des lois sur la scolarité obligatoire, mais la tragédie de cette semaine l’a incité à se prononcer publiquement contre les lois pour la première fois.

« Oxford souligne que la santé mentale des enfants doit souvent être au centre de toutes les attentions », m’a dit McMillin dans une interview à propos de sa publication sur les réseaux sociaux. « Les réunions d’école avec un enfant en difficulté, les parents et les administrateurs ne doivent pas se terminer par « nous devons traiter l’enfant comme tous les autres ». Les parents devraient pouvoir sortir leur enfant pendant une semaine, un mois, un an. Et ouvrir toutes sortes d’options alternatives dont les parents peuvent se prévaloir », a-t-il expliqué.

La scolarité obligatoire, ou la fréquentation obligatoire, les statuts remontent au 19ème siècle, lorsque le Massachusetts a promulgué la première loi de ce genre en 1852. Horace Mann, alors président du Massachusetts State Board of Education qui est considéré comme l’architecte du public américain système scolaire, a été captivé par le modèle d’éducation prussien qui reposait sur la contrainte et la standardisation. Mann a importé ce modèle aux États-Unis, où le sentiment anti-immigré répandu dans des endroits comme le Massachusetts a facilité l’adoption de lois sur la scolarité obligatoire.

Dans la première moitié des années 1800, les immigrants ont afflué vers les villes américaines à la recherche d’une vie meilleure et fuyant la famine et l’oppression à l’étranger. En 1847, par exemple, 37 000 immigrants irlandais sont arrivés à Boston, qui comptait à l’époque un peu plus de 100 000 habitants.[i] Ces immigrants irlandais, pour la plupart catholiques, défiaient les mœurs protestantes anglo-saxonnes dominantes de l’époque et étaient considérés comme des menaces pour l’ordre social. « Ceux qui affluent maintenant sur nous, en masses de milliers et de milliers, sont d’un tout autre genre de moralité et d’intelligence », a déploré la législature de l’État du Massachusetts en 1848.[ii]

Cette xénophobie a contribué à stimuler l’introduction de lois sur la scolarité obligatoire, ce que les partisans de la scolarisation universelle du gouvernement avaient réclamé. En 1851, le rédacteur en chef du Massachusetts Teacher, William Swan, a exprimé le mépris généralisé pour les immigrants catholiques irlandais de l’État. Il a écrit:

« Dans de trop nombreux cas, les parents sont les tuteurs indignes de leurs propres enfants… Rien ne peut fonctionner efficacement ici qu’une législation stricte, rigoureusement appliquée par une police efficace ; les enfants doivent être rassemblés et forcés d’aller à l’école, et ceux qui résistent ou entravent ce plan, qu’ils soient parents ou prêtres, doivent être tenus pour responsables et punis.

Un an plus tard, le Massachusetts a adopté la première loi sur l’enseignement obligatoire du pays qui rendait obligatoire la fréquentation scolaire sous la menace légale de la force. Bientôt, d’autres États ont emboîté le pas, le Mississippi étant le dernier obstacle, en adoptant sa loi sur la scolarité obligatoire en 1918.

Avant l’adoption des lois sur la scolarité obligatoire, l’éducation était largement définie et diversifiée. Au XVIIe siècle, les premières colonies américaines ont adopté des lois sur l’éducation obligatoire qui obligeaient les villes et les villages à fournir des écoles et des enseignants aux parents qui les souhaitaient, mais les parents n’étaient pas obligés d’envoyer leurs enfants dans ces écoles. En effet, beaucoup d’entre eux ne l’ont pas fait. L’enseignement à domicile, les programmes d’apprentissage pour les adolescents et un large éventail d’écoles publiques, privées et caritatives pour les pauvres étaient omniprésents dans les premières années du pays. Les taux d’alphabétisation reflétaient le succès de ces diverses options éducatives, les historiens estimant que les trois quarts de la population américaine, y compris les esclaves, étaient alphabétisés au moment où les lois sur la scolarité obligatoire ont commencé à émerger.[iii]

L’élimination des lois sur la scolarité obligatoire supprimerait l’autorité et l’influence de l’État sur l’éducation. Les parents seraient remis en charge de l’apprentissage de leurs enfants, choisissant entre une panoplie d’options soutenues par un marché libre et dynamique de l’éducation. De nouveaux modèles d’apprentissage verraient le jour, à mesure que les entrepreneurs et les éducateurs se lèveraient pour répondre à la demande des parents, libérés des entraves de la surveillance gouvernementale. Les villes pourraient toujours être tenues de fournir des services d’éducation aux parents qui le souhaitent, tout comme elles l’étaient avant l’adoption des lois sur la scolarité obligatoire, mais le choix des parents serait primordial.

« L’abrogation des lois sur la scolarité obligatoire permettrait aux parents d’avoir une liberté éducative complète et totale de faire tout ce dont leur enfant a besoin, sans un regard en arrière sur les agents d’absentéisme ou sur toute loi de l’État », a déclaré McMillin du Michigan. « Cela permettrait aux parents de se concentrer sur exactement ce dont leur enfant a besoin, y compris la santé mentale », a-t-il ajouté.

Vestige xénophobe du XIXe siècle, les statuts de la scolarité obligatoire entravent l’innovation pédagogique et entravent le choix. Davantage de responsables de l’éducation devraient suivre l’exemple de McMillin en appelant à la fin de ces lois restrictives.

[i] David B. Tyack, The One Best System : A History of American Urban Education (Cambridge, MA : Harvard University Press, 1974), 30. [ii] Paul E. Peterson, Saving Schools : From Horace Mann to Virtual Learning (Cambridge, MA : Belknap Press, 2010), 26. [iii] Samuel Bowles et Herbert Gintis, « Les origines de l’éducation publique de masse », Histoire de l’éducation : thèmes majeurs, volume II : L’éducation dans son contexte social, éd. Roy Lowe (Londres : RoutledgeFlamer, 2000), 78.

Contenu syndiqué de Fee.org (FEE) sous licence Creative Commons.