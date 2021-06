Les loisirs de tous les candidats Exatlon

Telemundo Viviana Michel fait partie de l’équipe Famosos d’Exatlon USA.

EXATLON est devenu non seulement une compétition dans laquelle des athlètes dotés de grandes qualités physiques montrent leurs meilleures capacités, mais aussi un espace permettant aux téléspectateurs de découvrir les histoires de chacun des athlètes, qui se sont montrés avec une grande honnêteté devant les téléspectateurs.

Et au-delà des applaudissements que se font les participants de l’émission de téléréalité Telemundo soir après soir, plusieurs d’entre eux ont souhaité dévoiler des détails très intimes pour que le public les connaisse beaucoup mieux.

À travers une vidéo amusante, dans laquelle plusieurs des candidats ont parlé ouvertement de ces choses qui les rendent uniques, les rouges et les bleus ont avoué leurs passe-temps que beaucoup n’imagineraient même pas.

Wilmarie Negrón a donné l’introduction du clip, assurant que “nous avons tous des caprices qui nous donnent un peu d’identité et cette touche d’originalité”, permettant à Viviana Michel d’être la première à révéler sa particularité de comportement.

« Un passe-temps que j’ai est que pendant que je prépare un plat ou que je cuisine sur la cuisinière, je dois faire la vaisselle, car je ne sais pas pourquoi je ne peux pas manger si elle se tournait pour voir la cuisine et toute la vaisselle était là. sale », a déclaré le Mexicain dans la vidéo Telemundo.

De même, Dania Aguillón, a avoué qu’elle ne peut pas sentir qu’elle est sale, alors qu’elle mange et est accro aux serviettes.

« Pendant que je mange, je dois avoir trop de serviettes, car je ne peux pas voir mes mains sales, ni rien. J’ai donc besoin de serviettes pour continuer à manger », a déclaré l’athlète d’EXATLON.

Andoni García, des Bleus, a pour sa part déclaré que sa manie sort même dans des endroits qui ne sont pas les siens.

«Je ne peux pas voir une image tordue. Si je vais dans une maison, et que je vois un tableau de travers, je dois le redresser », a assuré le concurrent.

Nathalia Sánchez était encore plus drôle quand elle a révélé sa manie.

«Je dois faire pipi avant chaque course, chaque course. Je n’ai même pas envie, mais je sais que j’y vais, et j’ai envie de faire pipi », a déclaré le Colombien des Reds.

Jacobo García, pour sa part, a mentionné que son passe-temps, qui apparaît dans toutes les compétitions, a à voir avec ses cheveux longs et célèbres.

“Chaque fois que je vais sur un circuit, je dois très bien ajuster ce chignon, car parfois j’ai l’impression que s’il se détache, je ne serai pas bien en course”, a déclaré Tarzan d’EXATLON.

Mirna Almada a mentionné qu’elle répète souvent la déclaration que quelqu’un fait, comme s’il s’agissait d’un magnétophone.

« Je l’ai découvert, eh bien Léon l’a découvert et je demande beaucoup quand ils font une déclaration, par exemple (si quelqu’un dit que je n’aime pas ce circuit, elle demande : Tu n’aimes pas ce circuit ?). Toujours, toujours », a déclaré la jeune femme des Bleus.

Et Jeyvier Cintrón est celui qui est sorti avec l’une des manies les plus rares, car il a avoué qu’il se frappe généralement le visage tous les jours pour pouvoir avoir de l’énergie et faire ressortir sa fureur.

Dans ce lien, vous pouvez voir les confessions complètes des hobbies des participants EXATLON.

