Les Londoniens avertis d’être vigilants dans la foule alors que la menace terroriste augmente

Les acheteurs de Noël sont avertis de rester vigilants dans les endroits surpeuplés après deux attaques en un mois au Royaume-Uni (Photos: .)

Les Londoniens ont été invités à rester vigilants à l’approche de Noël alors que la menace terroriste au Royaume-Uni est passée de « substantielle » à grave ».

Les patrouilles sont renforcées par la police métropolitaine, la police de la ville de Londres et la police britannique des transports à la suite des deux récents attentats à Liverpool et dans l’Essex.

La police a déclaré que les patrouilles se poursuivraient au cours des prochaines semaines, dont beaucoup auraient lieu lors d’événements festifs, de zones commerçantes animées et de centres de transport.

L’avertissement intervient après qu’il a été révélé que le kamikaze soupçonné d’être à l’origine de l’explosion à l’extérieur de l’hôpital pour femmes de Liverpool avait acheté des pièces pour sa bombe artisanale pendant sept mois.

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a déclaré que le niveau de menace avait été élevé à « grave », ce qui signifie qu’une attaque est très probable, car l’explosion dans la ville était le deuxième incident en un mois.

Des foules de personnes en deuil sont descendues dans les rues de Southend plus tôt dans la journée pour rendre hommage à Sir David Amess avant ses funérailles privées.

Le député conservateur a été poignardé à mort à l’église méthodiste Belfairs à Leigh-on-Sea, dans ce qui est traité comme un incident terroriste.

Des patrouilles de police auront lieu dans ou autour d’événements festifs, de zones commerçantes animées et de centres de transport (Photo: .)



Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a déclaré que le niveau de menace avait été élevé à « grave », ce qui signifie qu’une attaque est très probable (Photo: PA)

L’officier supérieur de la police du Met, Matt Twist, a déclaré aujourd’hui: » Cela fait deux ans que nous n’avons pas pu nous réunir et profiter de Londres dans toute sa splendeur festive avec un certain degré de » normalité « .

«Mais, tragiquement, nous avons assisté à deux attaques terroristes dans l’Essex et le Merseyside au cours des dernières semaines, et en conséquence, le niveau de menace terroriste est passé de « substantiel » à « grave ».

«Par conséquent, il est important que les gens restent vigilants et signalent tout ce qui pourrait sembler déplacé ou suspect.

Plus de nouvelles



« Je tiens à souligner que le niveau de menace accru n’est pas spécifique à la capitale, les gens devraient donc quand même sortir et profiter de tout ce que Londres a à offrir à cette période de l’année. »

M. Twist a exhorté les gens à rester vigilants et à être les « yeux et oreilles supplémentaires » de la force.

La force a confirmé que les conseillers en sécurité antiterroriste ont travaillé en étroite collaboration avec les organisateurs d’événements et les propriétaires de sites sur les mesures de sécurité qu’ils peuvent mettre en place pour assurer la sécurité des personnes.

Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à webnews@metro.co.uk.

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();