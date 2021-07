Les longs films d’Halloween 10z viral

Pendant le Batman : Le long Halloween, deuxième partie [email protected] panel, Jensen Ackles (Batman/Bruce Wayne), Katee Sackhoff (Poison Ivy), Troy Baker (Le Joker), Julie Nathanson (Gilda Dent), le scénariste Tim Sheridan et la modératrice Tiffany Smith se sont assis pour discuter de DC et de Warner Bros Projet d’animation.

Ackles, qui est actuellement en production sur Les garçons La saison 3 a partagé ce que c’était que de trouver sa propre voix de Batman à l’approche du nouveau rôle, ainsi que la responsabilité qui va de pair avec le fait d’être “un maillon d’une chaîne” pour un long métrage d’animation et toutes ses parties mobiles.

CONNEXES: Batman: The Long Halloween, clip de la deuxième partie mettant en vedette Sofia Falcone

“Faire n’importe quel type de projet comme celui-ci, vous êtes responsable d’une partie de cela”, a déclaré Ackles. “Vous entrez et vous essayez de l’éliminer du mieux que vous le pouvez et vous utilisez tous les outils possibles pour donner les meilleures performances possibles. Et puis c’est parti. Et puis ça part dans l’éther et les gens de l’animation ont leur chemin avec ça, les réalisateurs ont leur chemin avec ça, le son – et donc vous vous asseyez et espérez pour le mieux. Mais, c’est vraiment le cas, vous n’êtes qu’un maillon d’une chaîne, et vous voulez juste vous assurer que ce maillon est aussi fort que possible. Je ne veux pas être le maillon faible, c’est sûr.

Nathanson a toutefois rassuré Ackles qu’il n’avait pas à s’inquiéter d’être un maillon faible, et Baker s’est fait un devoir de faire savoir à sa co-star qu’il “l’avait brisé”. Baker a admis que parce qu’Ackles était si bon que Red Hood lorsqu’il a exprimé le personnage dans le film d’animation de 2010 Batman : Sous le chaperon rouge, il craignait que ce soit “tout ce que je pouvais vous voir”. Mais, l’avis de Baker a rapidement changé, et après avoir mentionné des acteurs emblématiques qui ont déjà donné vie à Batman, tels qu’Adam West et Kevin Conroy, Baker a déclaré à Ackles: «Vous vous tenez épaule contre épaule. Vous êtes incroyable.”

Ackles a ensuite commenté qu’il y avait “une liste de stars” de personnes qui ont exprimé Batman et qui ont joué la version live-action du personnage de DC au fil des ans, en disant: “C’est une patate chaude, et vous ne veux laisser tomber celui-ci. J’ai fait de mon mieux pour ne pas penser à ce que quelqu’un d’autre avait fait, à ce que j’avais entendu auparavant. J’ai vraiment essayé d’éliminer tout cela et de ne pas aller dans une direction qui me semblait familière. Et donc, j’ai juste essayé de le trouver par moi-même, à ma manière », ce qui incluait « d’éliminer le Texas de mon accent ».

En fin de compte, la voix qu’Ackles recherchait “cliquée” et cela “semblait unique”, l’aidant à se verrouiller sur le personnage et à trouver un rythme avec sa performance.

“C’est incroyable. C’est irréel, en tant que fan, d’entendre Jensen Ackles faire Batman dans les lignes que vous avez écrites pour lui », a ajouté Sheridan. “Parce que je suis comme tout le monde, j’attends depuis longtemps que Jensen Ackles soit Batman. J’ai juste l’impression que cela a du sens.

CONNEXES: Batman: les longs écrans de la deuxième partie d’Halloween montrent Poison Ivy et plus

Batman : Le long Halloween, deuxième partie arrive sur Digital à partir de demain, mardi 27 juillet, puis sur Blu-ray le 10 août de Warner Bros. Home Entertainment.