Les longues lignes droites donneront à Red Bull un avantage à domicile, prédit Hamilton

Au sommaire : Lewis Hamilton s’attend à ce que Red Bull et Max Verstappen soient tout aussi redoutables dans les Grands Prix de Styrie et d’Autriche qu’ils l’ont prouvé en France.

En bref

Hamilton : Red Bull Ring pourrait convenir au package de Red BullAprès avoir raté la victoire au Grand Prix de France, Hamilton a déclaré qu’il pensait que Red Bull pourrait conserver l’avantage sur son circuit à domicile, théâtre des deux prochaines manches.

“C’est un circuit gourmand en puissance, j’ai eu ces longues, longues lignes droites afin que nous puissions voir quelque chose de similaire à ce week-end”, a déclaré Hamilton.

“Évidemment avec la vitesse en ligne droite de la Red Bull, mais nous avons trois jours pour essayer de voir si nous pouvons apporter des ajustements et des améliorations et peut-être que si nous maximisons absolument tout, nous pouvons peut-être leur en donner pour leur argent.”

Ricciardo : McLaren “se sent plus comme à la maison”

En remontant la grille de la dixième à la sixième place du Grand Prix de France, Daniel Ricciardo se sentait plus « chez lui » avec son équipe McLaren.

“Après les frustrations de Monaco, j’ai en quelque sorte pris du recul et j’étais comme une vue d’ensemble”, a déclaré Ricciardo. «Je sais que si je continue à persévérer et à rester résilient tout au long de tout cela, alors des jours comme celui-ci viendront et je pourrai me battre et réussir quelques mouvements et tout ce genre de choses. Ainsi, cette voiture se sentira comme à la maison. Et je pense qu’aujourd’hui, j’ai commencé à me sentir un peu plus comme à la maison.

Tsunoda dépasse trois voitures au premier tour en partant des stands

Tsunoda a rebondi après un accident de qualification Yuki Tsunoda a envoyé trois voitures dans le premier tour du Grand Prix de France, bien qu’il soit parti de la voie des stands.

« Le premier tour était vraiment bon, je suis parti de la voie des stands et j’ai réussi à regagner trois places », a expliqué Tsunoda.

“Nous sommes restés coincés derrière les Alfa Romeo, qui étaient sur un composé différent, alors nous avons essayé de faire fonctionner le dégagement avec les durs. J’ai dû pousser dès le début sur ce pneu et à la fin de la course, ils étaient complètement partis. Il ne me reste plus qu’à travailler sur mes qualifications pour pouvoir commencer la course plus haut sur la grille et avoir de meilleures chances de marquer des points.

Bottas “ne se souvenait pas” de ses derniers points

Après un Grand Prix de France frustrant, Valtteri Bottas a gardé sa quatrième place en perspective.

« Oui, décevant. Au moins, j’ai obtenu des points – je ne me souviens pas de la dernière fois que j’ai obtenu des points, alors c’est quelque chose », a déclaré Bottas.

«Mais je pense que cela aurait pu être beaucoup plus aujourd’hui en tant qu’équipe. Je pense que nous avons réalisé trop tard qu’un double arrêt était la stratégie gagnante et pour moi dans le deuxième relais, les quinze derniers, dix tours étaient comme un cauchemar, je n’avais plus de pneus avant. Et les dix derniers tours, je pouvais voir la toile à l’avant gauche et j’espérais juste atteindre la ligne d’arrivée.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

En ce jour en F1

Aujourd’hui, en 1981, Gilles Villenuve a traîné sa « Cadillac rapide et rouge » – la Ferrari 126CK – vers la victoire

Partagez cet article de . avec votre réseau :