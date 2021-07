Les longues vidéos TikTok sont désormais accessibles à tous : elles peuvent désormais durer jusqu’à 3 minutes | La technologie

Après quelques mois de phase de test, les longues vidéos de TikTok sont désormais accessibles à tous les utilisateurs. Dans les semaines à venir, la durée du contenu est prolongée à un maximum de 3 minutes.

L’agilité est la principale caractéristique de TikTok. La plateforme propose aux utilisateurs des vidéos qui racontent une histoire, une recette, une astuce de nettoyage, une danse ou toute autre chose en quelques secondes.

Ce rythme a été le secret de son succès mais, au fur et à mesure qu’il a élargi sa base d’utilisateurs, la durée des vidéos a également augmenté progressivement. Les clips ne pouvaient pas durer plus de 15 secondes au départ, puis la limite a été augmentée à 60 secondes, et dans les prochaines semaines, il sera étendu à 3 minutes.

La plateforme a commencé à tester la nouvelle limitation fin 2020 et, après quelques mois de tests, elle atteint désormais tous les utilisateurs. Cela a été annoncé par Drew Kirchhoff, chef de produit de TikTok, à travers un article sur le blog officiel, où il déclare que dans les semaines à venir, tous les utilisateurs pourront enregistrer, télécharger et éditer des vidéos d’une durée maximale de 3 minutes.

Selon Kirchhoff, la raison qui a conduit à autoriser des vidéos plus longues sur TikTok est que C’est une demande expresse des créateurs. Jusqu’à présent, les utilisateurs qui souhaitaient publier des vidéos plus longues le faisaient en divisant le contenu en différentes parties et en le numérotant. “Avec des vidéos plus longues, les créateurs auront le canevas pour créer des types de contenu nouveaux ou étendus sur TikTok, avec la flexibilité d’un peu plus d’espace”, explique le responsable.

Une autre raison impérieuse de prolonger la durée des vidéos TikTok est que un contenu plus long maintient les utilisateurs plus longtemps dans l’application. Par conséquent, il est possible qu’à l’avenir cette limite soit à nouveau étendue pour permettre des vidéos encore plus longues.

Maintenant, nous ne pouvons qu’attendre de voir comment la nouvelle mesure affecte le fonctionnement de TikTok. L’essence du réseau social de courtes vidéos pourrait changer complètement, bien qu’il soit possible que la majorité des utilisateurs continuent à l’utiliser comme avant et publient des clips de quelques secondes.