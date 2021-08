Les Los Angeles Lakers annoncent deux signatures à la fois : Carmelo Anthony ne vient pas seul

in

Si nous devions résumer l’activité du marché NBA en quelques mots, ceux-ci seraient trois : les Lakers de Los Angeles. La quantité de mouvements que la franchise Angelina a confirmée est tout simplement surréaliste : d’abord ce fut le transfert de Russell Westbrook avec ses sorties correspondantes, puis ce fut au tour des arrivées de la Free Agency 2021 de Dwight Howard et Wayne Ellington, le départ de Alex Caruso …

Mais la chose n’est pas là, et c’est qu’il y a quelques minutes rien de plus et rien de moins que deux renforts supplémentaires ont été confirmés :

– Carmelo Anthony

– Malik Moine

Le roster de Frank Vogel dans les Lakers de Los Angeles prend des couleurs et un très bon pour pouvoir concourir à nouveau cette année pour le ring NBA.