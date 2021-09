Les Los Angeles Lakers clôturent l’équipe de la saison 2021/22

Le travail effectué par la direction de Les Lakers de Los Angeles durant cette pré-saison, menée par Rob Pelinka, peut devenir un exemple à enseigner dans les écoles lorsqu’il s’agit de tirer le meilleur parti de toutes les ressources disponibles et de parier fermement sur un chemin pour atteindre le ring. Après la déception des années passées, la franchise de Los Angeles a opté pour l’ancienneté et l’expérience, incorporant des noms du niveau de Russell Westbrook, Carmelo Anthony, Trevor Ariza, Dwight Howard, Rajon Rondo et DeAndre Jordan, ainsi que de renouveler Talen Horton-Tucker et incorporer des tireurs accomplis comme Kendrick Nunn, Malik Monk ou Kent Bazemore. Mais ils en veulent plus. Le marché des transferts des Lakers n’a pas encore été réglé car ils ont un problème en suspens, comme indiqué par nbaanalysis.net.

Tout indique que Marc Gasol abandonnera la discipline d’équipe, donc un poste serait disponible. Avec la signature de DeAndre, la position de pivot est considérée comme acquise, ce qui incite les Lakers à rechercher un joueur plus orienté vers le périmètre, en particulier 3 & Def, un trait si apprécié dans la NBA actuelle. Dans cet ordre de choses, la priorité semble être de retenir Wesley Matthieu, qui devient Free Agent et qui, même s’il n’a pas affiché un haut niveau la saison dernière, est un joueur qui gagne peu et peut offrir une bonne prestation sur le banc. La chose logique serait de le signer maintenant, avant que le camp d’entraînement ne commence et qu’une autre équipe fasse une meilleure offre économique.

Matthews et Ennis III, les mieux placés pour compléter l’équipe

Au cas où cette balle échoue, ils en gardent une autre dans la chambre, comme le fait de signer James Ennis III. Un petit attaquant est le profil de joueur le moins abondant sur la liste, car Ariza et Anthony ont plus de 4 ans que 3 ans car ils ont vieilli, tandis que Lebron et Horton-Tucker pourraient jouer leur rôle dans un autre poste. Avoir un homme avec de bonnes capacités défensives, de la force dans les pénétrations et de la correction dans le lancement extérieur, pourrait être la cerise sur le gâteau, et de plus devoir arriver avec le contrat minimum. Les Lakers de Los Angeles Ils ont un objectif énorme et ils sont prêts à tout donner pour l’atteindre.