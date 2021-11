Les Los Angeles Lakers ont battu les San Antonio Spurs en novembre 2021

Gagnez des jeux dans une franchise comme Les Lakers de Los Angeles Cela peut être aussi nécessaire qu’insuffisant, et cela se voit en cette partie de saison dans une équipe pleine de défauts et avec plusieurs handicaps importants. L’un d’eux est l’absence de Lebron James, et un autre est la façon dont il conditionne le jeu de l’équipe de Russell Westbrook, prise dans une mer infinie de pertes et de mauvaises décisions tant en défense qu’en attaque. San Antonio Spurs Il était sur le point de donner la cloche, mais un temps mort judicieux avec les deux minutes restantes de Frank Vogel, a secoué la conscience de ses joueurs et fait l’emporter les Angelenos avec une dernière dose de talent. 114-106.

Ces Lakers ne sont pas qu’ils ne captivent pas, c’est qu’ils n’offrent même pas un minimum de garanties. Les énormes doutes qui entourent la viabilité de ce projet ne font qu’augmenter à chaque jeu auquel ils jouent et, aussi important que soit de gagner des jeux comme celui-ci, on ne peut nier qu’ils sont totalement obligés de le faire s’ils veulent continuer à espérer obtenir accro à l’élite. La meilleure nouvelle a été la bonne performance du banc Malik Monk et Talen Horton-Tucker, qui a maintenu la flamme offensive d’une équipe dans laquelle Anthony Davis a brillé en première mi-temps, mais a perdu de l’importance en seconde et a de nouveau clairement indiqué qu’il ne comprenait pas tout à fait avec Westbrook.

Les Lakers ont perdu 14 ballons, la plupart par Westbrook

Seul le bon pourcentage du triple et la capacité d’autres secondaires comme Wayne Ellington à marquer, ont permis Les Lakers de Los Angeles éviter une catastrophe avant certains San Antonio Spurs qui semblent voués au tanking. Il n’y a pas grand-chose à gratter dans le projet sportif d’une franchise dont la plus haute aspiration semble être le développement progressif de joueurs talentueux, sous la direction expérimentée de Gregg Popovich. C’est la huitième victoire en quatorze matchs pour un Lakers qui doit beaucoup s’améliorer et le faire maintenant.