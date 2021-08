Les loups à deux chiffres alors que les liens portugais font surface en Grèce

in

Les loups pourraient être sur le point d’ajouter un dixième joueur portugais à leurs rangs après l’annonce de liens avec le défenseur de l’Olympiacos Ruben Semedo.

Les West Midlanders ont une pléthore de stars portugaises dans l’équipe grâce à des liens avec l’agent Jorge Mendes. Et Semedo est un autre client de 55 ans qui a des démangeaisons aux pieds cet été. Le joueur de 27 ans est avec le club grec depuis deux ans après avoir payé 4,5 millions d’euros à Villarreal en juin 2019.

L’international portugais a connu beaucoup d’action, avec 57 apparitions en Super League Grèce. Et cela a été un succès au Pirée, remportant deux titres de champion consécutifs.

Cependant, des rumeurs persistent selon lesquelles l’ancienne star du Sporting souhaite passer à autre chose. L’une des principales raisons est que les espoirs de l’Olympiacos de jouer la Ligue des champions sont déjà terminés.

Ils ont perdu contre la formation bulgare Ludogorets lors des qualifications la semaine dernière. Semedo a l’expérience de jouer dans la compétition de clubs d’élite d’Europe alors qu’il était au Sporting.

Cependant, les Wolves ne peuvent lui offrir aucune marque de football européen pour 2021-22 après avoir terminé 13e la saison dernière. Mais jouer en Premier League semblerait préférable à une autre campagne en Grèce.

Semedo est avant tout un défenseur central mais peut également opérer en tant que milieu de terrain défensif.

Semedo un ajout d’aubaine

L’homme aux trois sélections portugaises a encore deux ans de son contrat actuel à courir et l’Olympiacos le valorise à 12 millions de livres sterling. Cependant, le point de vente portugais, Mais Futebol, suggère qu’il pourrait être disponible pour environ 9 millions de livres sterling.

Cela tenterait certainement le chef des Wolves Bruno Lage qui a pas dépensé gros hors saison. Rayan Ait-Nouri a rendu son contrat de prêt permanent dans les West Midlands tandis que Mosquée Yerson est arrivé du côté colombien de l’Atletico Nacional.

Les Wolves ont acheté le gardien Jose Sa à l’Olympiacos et Bendeguz Bolla est arrivé du côté hongrois de Fehervar. Cependant, le joueur de 21 ans passera la campagne en prêt avec le club suisse des Grasshoppers.

Il est donc logique que Lage puise dans les coffres du club avant la fermeture de la fenêtre. Semedo était lié à un déménagement à Liverpool l’hiver dernier quand Jurgen Klopp cherchait désespérément une aide défensive.

Les rouges étaient sans Virgile van Dijk et Joël Matip et étaient liés à plusieurs joueurs. Il semblait ouvert au changement à l’époque mais rien ne s’est matérialisé et il est resté en Grèce.

Mais, avec Mendes sur l’affaire, un transfert au Pays Noir semble beaucoup plus probable.

