Les loups confirment leur arrestation suite aux abus racistes de Rio Ferdinand ⋆ .

Rio Ferdinand a fait l’objet d’abus racistes lors du match de Manchester United contre les loups (Photo: BT Sport)

Les loups ont confirmé qu’une arrestation avait été effectuée après que Rio Ferdinand ait été victime d’abus racistes lors du match de Premier League dimanche contre Manchester United à Molineux.

Après une absence de près de six mois, un nombre limité de fans ont été autorisés à assister à nouveau à des matchs de haut niveau au cours de la semaine dernière, alors qu’un retour à la normale attendait après la pandémie de Covid 19.

Environ 10000 fans étaient dans le stade pour regarder United terminer sa campagne avec une victoire 2-1 et devenir la première équipe depuis les Invincibles d’Arsenal à terminer une saison de Premier League invaincue à l’extérieur.

Cette réalisation, cependant, a été largement éclipsée par des événements en dehors du terrain qui ont vu, selon Ferdinand, un fan diriger un torrent d’abus racistes dans sa direction.

Il a écrit sur Twitter: “ Ces dernières semaines, c’était irréel de voir les fans revenir.

“ Cependant, un fan de To the Wolves qui vient d’être expulsé pour m’avoir chanté un singe. Vous devez être licencié du football et éduqué.

«Venez me rencontrer et je vous aiderai à comprendre ce que c’est que d’être victime de violence raciale!

Les loups ont par la suite confirmé qu’une arrestation avait été effectuée et le club a présenté ses sincères excuses à l’ancienne star des États-Unis et de l’Angleterre qui travaillait comme expert pour BT Sport.

«Nous sommes profondément désolés Rio. Cette personne ne représente pas notre club, nos supporters ou nos valeurs.

“ Nous pouvons confirmer que cet individu a été arrêté par la police des West Midlands, que nous soutiendrons pour veiller à ce que les mesures les plus fortes soient prises, y compris une interdiction à vie de notre club. ”



