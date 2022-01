Le quatrième match de Premier League de Ralf Rangnick à la tête des Diables rouges est à oublier alors que les Wolves étourdissent Manchester United. Cela aurait pu être connu comme le retour tant attendu de Phil Jones. Au lieu de cela, il restera dans l’histoire comme le premier triomphe de Wolverhampton Wanderer à Old Trafford depuis 1980.

Les loups étourdissent Manchester United à Old Trafford et ramassent les trois points mérités

L’offense respectable de Wolverhampton éclipsée par une défense encore plus grande

Les premières minutes ont donné le ton à l’ensemble du match, les Wolves jouant plus intensément que United, possédant plus le ballon et audacieux que n’importe quelle équipe devrait pouvoir le faire à Old Trafford tout en n’ayant aucun problème à envoyer de longs ballons et à faire le plein de nombreux

joueurs. La première mi-temps a caractérisé le bon et le mauvais avec les Wolves tout au long de cette saison – créant de nombreuses occasions mais ne les convertissant pas. Il leur manque un vrai buteur. Ce qui ne leur manque pas, c’est une défense solide, ayant le deuxième meilleur dossier défensif de la ligue. C’est quelque chose que l’attaque de United a appris de première main, car les trois arrières des Wolves ont systématiquement contrecarré toutes les demi-chances que l’équipe locale a essayé de rassembler tout au long des 45 premières minutes. Le gardien José Sá a également joué un rôle déterminant dans ce dossier.

Malgré une légère amélioration au cours de la première mi-temps, United n’a jamais semblé être une unité cohérente. Leur seul rayon de lumière positif était Mason Greenwood, qui était actif et trouvait souvent un bon espace.

Bruno Fernandes ne soulève pas assez pour Manchester United

La seconde mi-temps a commencé avec des frappes à longue distance optimistes sporadiques des deux équipes. Contrairement à United, les loups étaient excellents pour entourer les joueurs seuls avec le ballon et gagner la possession. Ce n’est pas un hasard si les visiteurs ont profité de sept corners à zéro pour United à l’heure. C’est aussi à ce moment-là que Bruno Fernandes est entré et a momentanément égalisé les chances. Il a presque instantanément fait impression en frappant la barre à la 67e minute et moins de 60 secondes plus tard, un but de la tête de Cristiano Ronaldo a été déclaré hors-jeu. Cet ascenseur n’était cependant que temporaire.

Parmi l’assortiment de joueurs portugais, ce n’est pas un hasard si João Moutinho, promu par Portimonense, a marqué le but de la victoire pour les Wolves, leur première victoire à Old Trafford depuis février 1980.

Cette victoire place les Wolves à la huitième place, à seulement trois points des Diables rouges, qui se retrouvent à quatre points d’Arsenal, quatrième.

Photo principale

Intégrer à partir de .