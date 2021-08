Les loups explorent un échange de Ben Simmons et discutent de la ligue élite en prolongation

Verno et KOC parlent d’abord de certains des détails du calendrier de la NBA qui a été publié vendredi, y compris la façon dont les matchs nationaux sont répartis (0:30). Ensuite, ils parlent de l’extension de Josh Richardson à Boston et de la façon dont les Celtics collectent des actifs solides pour un échange potentiel pour Bradley Beal (10:55). Après cela, ils discutent de la nouvelle ligue Overtime Elite, qui est soutenue par Drake, Kevin Durant et Jeff Bezos, et comment cibler les perspectives du lycée avec des contrats à gros budget menace le basket-ball universitaire (19:12). Enfin, ils rapportent de Jon Krawczynski que les Timberwolves poursuivent toujours un échange pour Ben Simmons qui pourrait inclure une troisième équipe (40:18), les Celtics retirant le numéro de Kevin Garnett (46:40) et le retour potentiel de Klay Thompson à le tribunal aux alentours de Noël (56:05).

Hôtes : Chris Vernon et Kevin O’Connor

Producteur associé : Sasha Ashall

