Les loups forcés de repenser alors que les Italiens font demi-tour

Les loups devront peut-être maintenant chercher ailleurs après l’annonce dans les médias italiens que Milan est sur le point de garder l’attaquant Rafael Leao.

Les loups ont été liés pour la première fois au joueur de 22 ans en avril lorsque Nuno Espirito Santo était en charge. La connexion portugaise était forte et cela a fait des West Midlanders parmi les favoris pour signer le jeune. Nuno est désormais parti mais, avec Bruno Lage à la barre, il semblait encore espérer un accord.

Et avec le super-agent Jorge Mendes aux commandes, les choses allaient bien. Pas plus tard que la semaine dernière, des rapports ont affirmé que les clubs étaient en pourparlers sur la vente de Léao.

On pensait que Milan était ouvert à l’idée de tirer profit de l’ancienne star portugaise des moins de 21 ans. Mais, avant l’affrontement amical des Rossoneri avec le club français de Nice samedi, la nouvelle a éclaté d’un revirement.

MilanNews (via sportslens) rapporte que les géants de San Siro ne sont pas disposés à laisser le jeune partir pour un club cet été. Les loups n’étaient pas la seule équipe censée détenir un intérêt pour l’ancien as du Sporting.

Le nom d’Everton a été mentionné même si c’est à ce moment-là qu’il a été ressenti Nuno remplacerait Carlo Ancelotti. Il n’est pas clair si le chef des Toffees, Rafa Benitez, est un fan du leader, mais cette piste semble s’être refroidie.

Leao l’homme pour débloquer les défenses

Il est clair que les Wolves ont besoin de plus de puissance de feu dans le dernier tiers. Le retour de but lamentable de la saison dernière était à l’origine de leur campagne inférieure à la moyenne.

celle de Raul Jiménez l’absence de blessure a été un facteur énorme et a prouvé à quel point l’équipe de Black County comptait sur le Mexicain. Leao n’est pas un buteur prolifique, mais cette partie de son jeu est susceptible de se développer à mesure qu’il mûrit.

Comparé aux deux Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé, il a marqué 13 fois en 73 apparitions à Milan. Mais il est certainement un fournisseur, avec six passes décisives en Serie A en 2020-21 à ajouter à ses six buts en championnat.

Il est encore temps pour les Italiens de changer d’avis et de laisser partir la starlette. Cependant, avec l’international norvégien Jens Petter Hauge qui se rapproche d’une sortie estivale, ils auront besoin de Leao à bord.

Il est très apprécié au club et a disputé 61 départs en championnat au cours des deux dernières saisons. Les loups auraient adoré le voir à Molineux mais les espoirs semblent s’estomper.

