Les loups marquent TROIS buts au cours des 15 dernières minutes pour remporter une superbe victoire à Aston Villa, qui mène 2-0

Les loups ont revendiqué les droits de vantardise des Midlands dans le style le plus spectaculaire alors qu’ils revenaient de 2-0 pour battre Aston Villa 3-2.

Le coup franc dévié de Ruben Neves dans les arrêts de jeu a arraché les points aux hommes de Bruno Lage à Villa Park pour rendre les fans itinérants fous.

C’était l’extase pour les joueurs et les fans des Wolves

Parler de le jeter

La victoire semblait inconcevable pour les visiteurs lorsque Villa s’est retrouvé 2-0 au milieu de la seconde mi-temps.

Une finition soignée de Danny Ings et la frappe déviée de John McGinn ont permis aux hommes de Dean Smith de garder le contrôle, mais Romain Saiss a insufflé une nouvelle vie au match à la 80 minutes.

Et les Wolves ont égalisé cinq minutes plus tard alors que Conor Coady a ramené le ballon à la maison après des scènes chaotiques dans la surface de réparation.

Ils n’ont pas été terminés là-bas, car la frappe de Neves d’un ballon mort, qui a entraîné une déviation méchante de Matt Targett, a scellé la victoire la plus improbable.

Les loups ont eu une énorme part de chance pour leur gagnant

Mais ils ne se soucieront pas de ce seul mot

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

