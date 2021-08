Les loups paient une pénalité pour manque d’avantage alors que Tottenham en fait deux sur deux

Dele Alli a fait payer aux Wolves la pénalité pour avoir beaucoup de ballon et beaucoup d’intentions offensives sans avoir le produit final pour punir Tottenham Hotspur à Molineux.

Harry Kane a pris sa place dans l’équipe de Tottenham Hotspur qui a affronté Wolverhampton Wanderers en Premier League, le match marquant également une 300e apparition en championnat du club pour le capitaine Hugo Lloris.

Raul Jiminez a fait un retour bienvenu chez les Wolverhampton Wanderers à partir de 11 après neuf mois d’absence depuis la fracture de son crâne fin 2020.

Les loups paient une pénalité pour leur troisième excès final

Les loups montrent une intention d’attaquer mais manquent de produit final

Le nouveau manager des Wolves, Bruno Lage, a excité ses joueurs pour ce match contre l’ancien manager Nuno Espírito Santo et leur début a été électrique avec vague après vague d’attaques mettant les Spurs sur le pied arrière. Adama Traoré causait à Japhet Tanganga toutes sortes de problèmes du côté gauche des Wolves avec son rythme et sa force brute. Lucas Moura et Oliver Skipp ont tous deux essayé d’aider leur collègue, mais ils ont juste rebondi sur l’ailier comme s’il était fait de blindage.

Traoré est sans aucun doute excitant à regarder quand il court contre les défenseurs, mais sa dernière balle est toujours un domaine de son jeu sur lequel il doit travailler. Malgré toutes les intentions offensives des Wolves – pendant une grande partie de la première mi-temps, ils avaient neuf joueurs campés dans la moitié de terrain des Spurs – Lloris était rarement troublé et sept minutes plus tard, c’était Tottenham qui prenait l’avantage.

Sergio Reguilon a joué un joli ballon derrière la ligne arrière des Wolves et Dele a pincé devant le gardien Jose Sa pour gagner puis marquer le penalty. C’était un jeu intelligent de Dele, qui a laissé sa jambe derrière lui. VAR a vérifié s’il y avait un cas pour la simulation, mais la pénalité a été maintenue et les Spurs étaient en avance.

Le retour de Harry Kane

Kane a commencé sur le banc de Tottenham et est entré sur le terrain de jeu à la 71e minute sous les huées des supporters locaux, les applaudissements enthousiastes et les chants de “il est l’un des nôtres” de la part du soutien par ailleurs modéré. Dix minutes plus tard, Kane a failli s’emparer de la deuxième place des Spurs après un jeu brillant de Steven Bergwijn. Alors que Kane tentait de glisser le ballon sous le Sa qui avançait, le gardien était à la hauteur de son effort.

Reste à savoir si Kane restera à Tottenham, mais quand il est entré en jeu, il a beaucoup mieux lié le jeu entre la défense et l’attaque et les Spurs étaient plus cohérents. Ils seront sans aucun doute une équipe plus faible s’il partait. Daniel Levy détient toujours les cartes sur la saga des transferts, et s’il cède enfin à Manchester City, il quittera son club avec peu de temps pour dépenser l’argent. Il est vital que le président donne des assurances sur la situation plutôt que de garder le silence comme cela a souvent été le cas lors de son mandat au club du nord de Londres.

Adama Traoré – Une énigme frustrante

Traoré est un bon joueur de football. Tout ce qu’il fait est positif. Il court sur les joueurs, il est presque impossible de tacler ou d’éloigner le ballon mais il est aussi frustrant, surtout pour les fans qui le regardent chaque semaine. Il n’a tout simplement pas le produit final nécessaire. Il dépasse les joueurs et a des chances de traverser comme il l’a montré contre Tottenham, mais il bat rarement le premier homme. En plus de cela, ses tirs sont souvent capricieux, ce qui signifie que tous ces efforts échouent souvent.

Bruno Lage doit travailler avec le joueur et peaufiner ce côté rugueux de son jeu, sinon il sera un joueur qui aurait pu être génial mais n’atteindra jamais son potentiel. S’il avait possédé ce produit final, Tottenham aurait sûrement envisagé une défaite. Avec ses coéquipiers, cependant, il a réussi à laisser les Spurs décrocher maintes et maintes fois. Bien que, il faut le dire, Tottenham semble une ligne de fond plus formidable cette saison que sous Jose Mourinho.

Tottenham impressionnant à l’arrière

Pour toutes les attaques que les Wolves ont lancées contre la défense des Spurs, l’équipe du nord de Londres a tenu bon avec Davinson Sanchez et Eric Dier semblant une ligne de fond plus cohérente que la saison dernière. Oliver Skipp et Pierre Emile-Hojbjerg ont également offert une protection renforcée devant la défense.

Avec deux victoires et aucun but encaissé, les Spurs ont peut-être trouvé une formule sur laquelle s’appuyer et, même si la performance n’était pas du tout facile à regarder, elle était déterminée et tout le monde a fait le travail qui leur était demandé contre une équipe des Wolves énergique et puissante. .

Le prochain match des Wolves est à domicile contre Manchester United tandis que les Spurs sont à domicile contre Watford. Pour Tottenham, ce sera l’occasion de commencer la saison avec trois victoires consécutives tandis que les Wolves doivent s’assurer qu’ils commencent à récolter les points que leurs performances méritent.

