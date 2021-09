Les loups reçoivent un coup de pouce alors que le club français donne son feu vert pour le transfert de janvier

Il vient toute l’année. Nous avons appris le 26 août, via le reportage de DigiTimes ($), que le plus grand acteur de la fabrication de plaquettes semi-conductrices, TSMC, signalait une hausse des prix pouvant atteindre 20 % en 2022 : « TSMC a informé ses clients d’une hausse des prix d’environ 10 % pour son procédé […] More