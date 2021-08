Les loups rejoignent Leeds dans la chasse à l’as de Ligue 1 qualifié de spécial par Thierry Henry

in

Les médias français affirment que les Wolves ont rejoint une longue liste de clubs désireux de recruter le milieu de terrain de Brest Romain Faivre pendant la fenêtre de transfert d’été.

Les West Midlanders sont désormais sous une nouvelle direction, Bruno Lage ayant remplacé Nuno Espirito Santo. Le tacticien de 45 ans devra se passer de la star blessée Pedro Neto pendant un certain temps encore. Et, Adama Traoré étant ciblé par les clubs de Premier League, il pourrait avoir besoin de renforts au milieu de terrain pour la nouvelle campagne.

Faivre a été lié à de nombreux clubs pendant l’intersaison. Le Paris Saint-Germain, Fribourg, Séville, le Bayer Leverkusen et le Borussia Mönchengladbach ont tous été crédités d’un intérêt.

Manchester United aurait regardé le joueur de 23 ans en janvier et Leeds United sont apparus comme des prétendants possibles en mai.

L’as français des moins de 21 ans a précédemment joué pour Monaco tandis que Thierry Henry était l’entraîneur-chef. Et la légende d’Arsenal réservée éloge spécial pour son ancien responsable.

“Sofiane Diop, Benoit Badiashile, Romain Faivre”, a-t-il déclaré à SoFoot en mars. «Ce sont des joueurs que j’ai aidé à développer du mieux que j’ai pu et j’en suis heureux.

“Romain Faivre a quelque chose que peu de joueurs ont – il casse les lignes.”

Le Télégramme prétend que les Loups ont maintenant montré leur main. Et le rapport ajoute que Brest pensait que le talentueux intrigant aurait déjà été vendu.

Les clubs peuvent garder leur poudre sèche jusqu’à plus tard dans la fenêtre dans l’espoir de faire une bonne affaire. Et un prix compris entre 15 M€ et 20 M€ a été évoqué pour Faivre.

Faivre une option polyvalente pour les loups

Faivre a connu une excellente saison pour Les Pirates, avec 33 titularisations sur 36 apparitions en Ligue 1. Il a marqué six buts et obtenu cinq passes décisives alors que Brest est resté à flot en terminant 17e du classement de l’élite française.

Capable d’opérer sur les deux flancs, c’est un ailier habile qui fournirait des munitions aux frontmen des Wolves.

Leeds pourrait réintégrer l’équation alors que Marcelo Bielsa cherche à se renforcer. Leur intérêt avait été signalé par L’Equipe il y a quelques mois mais la piste s’est refroidie, pour l’instant.

Les loups ont également été liés à l’attaquant de l’AC Milan Rafael Léao.

Il a été rapporté en avril qu’ils tenaient à ce jeune de 22 ans. C’était à l’époque où Nuno était en charge, mais il semble que Lage soit également un fan du jeune.

Cependant, MilanNews (via sportslens) a rapporté ce week-end que les géants de la Serie A voulaient désormais garder le joueur en main.

