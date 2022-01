Les loups s’apprêtent à écouter les offres d’Adama Traoré avec le chef des transferts de Tottenham, Fabio Paratici, un « grand admirateur »

Les loups envisagent des offres pour Adama Traoré, le club étant prêt à le laisser partir afin de collecter des fonds pour de nouvelles recrues, selon talkSPORT.

Le club l’évaluerait à 20 millions de livres sterling et Tottenham Hotspur est apparemment le leader pour obtenir les services de l’ailier espagnol avec le directeur général du football, Fabio Paratici, qui serait un « grand admirateur ».

Traoré pourrait très bientôt jouer sous les ordres d’Antonio Conte aux Spurs

Traoré est à Molineux depuis 2018, date à laquelle il a signé de Middlesbrough pour 18 millions de livres sterling.

Depuis lors, il a terrorisé les défenses avec son rythme exceptionnel et sa capacité de dribble, mais il n’a pas toujours montré ce talent de manière constante.

L’ancien joueur de Barcelone a fait face à l’embarras d’être un remplaçant contre Brighton après avoir commencé le match depuis le banc et être amené sur le terrain après seulement 16 minutes.

Le journaliste de talkSPORT Alex Crook a donné ses informations à Jim White et Simon Jordan et pense également qu’il pourrait encore s’épanouir dans un club comme Tottenham qui compte des joueurs de classe mondiale à Harry Kane et Heung-Min Son.

Kane et Fils pourraient grandement bénéficier de Traoré détournant l’attention des défenseurs

« Y a-t-il actuellement un joueur plus énigmatique en Premier League que Traoré ? » Crook a dit à Jim White.

« J’ai regardé ses statistiques ce matin, il a réalisé le plus grand nombre de tirs en Premier League sans marquer de but, il a également réalisé le plus de dribbles.

«Il a tous les attributs pour terroriser les défenses, mais il ne peut tout simplement pas en finir avec le côté commercial du terrain.

« Fabio Paratici, le directeur sportif de Tottenham est un grand admirateur depuis qu’il était au pouvoir à la Juventus.

«Les loups pourraient bien être prêts à faire des affaires contrairement à l’été, 20 millions de livres sterling sont les frais qui sont vantés.

« Peut-être qu’il fait partie de ces joueurs qui, lorsqu’il va dans un club de haut niveau et qu’il est entouré de joueurs comme Harry Kane et Son, soudainement, ce produit final qui manquait à son jeu se met en place. »

Paratici aime Traoré depuis ses jours à la Juve et pourrait enfin débarquer son homme aux Spurs

Traoré a accumulé 150 apparitions pour le club mais n’a marqué que 10 buts et produit 18 passes décisives.

Cette saison, il a disputé 19 matchs mais n’a pas encore contribué à un seul but dans toutes les compétitions.