Les loups signent Francisco Trincao, à la manière de Lionel Messi, prêté par Barcelone alors que la reconstruction de Bruno Lage prend forme

Francisco Trincao est devenu la deuxième signature du règne du nouvel entraîneur-chef des Wolves, Bruno Lage.

Le joueur de 21 ans, qui compte sept sélections pour le Portugal, a rejoint le club des géants espagnols dans le cadre d’un contrat de prêt d’une saison sous réserve d’un permis médical et d’un permis de travail.

.

Trincao a fait six apparitions pour le Portugal

Il a déjà été décrit comme ayant des qualités similaires sur le ballon à nul autre que Lionel Messi.

Abel Ruiz, un ancien coéquipier de Braga, a déclaré lorsque l’ailier a signé pour Barcelone : « Trincao est un joueur incroyable, avec beaucoup de caractère et une qualité remarquable.

« C’est un grand dribbleur. Il peut dépasser son homme de chaque côté – à droite, à gauche – et il a un très bon tir. C’est un joueur complet. Je dirais qu’il est similaire à Messi.

.

S’il y avait un joueur auquel vous voudriez être comparé, c’est Messi

Les loups, qui ont également engagé le défenseur colombien de 20 ans Yerson Mosquera, ont la possibilité de rendre le déménagement de Trincao permanent, et il est entendu que l’agence de presse comprend que cela leur coûterait 30 millions d’euros, soit environ 25,7 millions de livres sterling.

Le directeur technique Scott Sellars a déclaré sur le site officiel du club : « C’est un joueur vraiment excitant. C’est un domaine dans lequel nous aimerions plus de concurrence, en termes d’acteurs larges.

«Je pense que les fans vont aimer le regarder jouer. Il conduit bien avec le ballon et a une bonne créativité.

« Nous l’avons beaucoup observé, surtout au cours des deux derniers mois, alors il est sur notre radar depuis un bon bout de temps. Il a beaucoup de qualité – signer pour Barcelone depuis Braga montre son potentiel.

« Il a 21 ans et a joué pas mal de matchs en Liga, donc nous pensons qu’il est prêt pour la Premier League.

. OU CONCÉDANTS DE LICENCE

Trincao a des similitudes avec la star de Barcelone Messi, selon un ancien coéquipier

«C’est un joueur qui dépasse les gens et il a un grand changement de direction lorsqu’il se déplace avec le ballon. Il a une grande vitesse sur deux ou trois mètres, pour changer de direction et s’éloigner des gens, peut marquer et créer, et c’est un joueur passionnant.

Trincao a commencé sa carrière dans son Portugal natal avec Braga, pour qui il a joué au football en Ligue Europa, avant de déménager à Barcelone en août de l’année dernière.

Il a disputé 42 matches seniors, dont cinq en Ligue des champions, la saison dernière et compte six sélections internationales seniors, ayant déjà travaillé avec six de ses nouveaux coéquipiers dans la configuration internationale.