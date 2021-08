Les loups vont «enchérir» pour une machine à buts devenue compagnon Lage le sait bien

in

Des rapports au Portugal affirment que les loups pourraient être sur le point de fondre pour le milieu de terrain de Porto Sergio Oliveira avant la fermeture de la fenêtre de transfert.

Le joueur de 29 ans a commencé sa carrière avec Porto mais n’a pas réussi à faire son apparition. Il a passé du temps en prêt avec divers clubs et une saison à jouer pour Porto B avant de rejoindre Pacos Ferreira en 2013. Le programme talentueux a connu beaucoup d’action avec Os Castores, faisant 69 apparitions en deux saisons.

Et cela a incité Porto à le racheter en 2015. Cependant, il a été prêté au club de Ligue 1 de Nantes après avoir échoué à avoir beaucoup d’impact.

L’international portugais a également joué 15 fois pour le club grec du PAOK avant de finalement se qualifier à Porto. Il a effectué 14 départs parmi 20 sorties en Primeira Liga en 2019-2020 et 32 ​​apparitions la saison dernière.

Oliveira n’avait été qu’un buteur occasionnel jusqu’en 2020-21, mais a trouvé le chemin des filets 20 fois dans toutes les compétitions la saison dernière. chef des loups Bruno Lage sait tout de son compatriote, ayant été témoin de ses prouesses de près.

La saison dernière, alors qu’il dirigeait Benfica, il a vu Oliveira marteler une superbe volée alors que Porto s’imposait 3-2. Et le joueur de 45 ans n’a pas oublié, la publication portugaise JN suggérant que les loups sont sur le point de faire une offre.

La tenue de Black Country aurait besoin de se séparer d’environ 17 millions de livres sterling pour conclure l’accord. Sans surprise, Jorge Mendes est l’agent du joueur et cela pourrait aider à faciliter son passage à Molineux.

La floraison tardive Oliveira sur le radar de Tottenham

Oliveira était le joueur “compagnon” d’origine jusqu’aux deux dernières saisons. Sélectionné pour la première fois en 2018, il a maintenant joué 13 fois pour le Portugal et faisait partie de l’équipe de Fernando Santos pour l’Euro 2020.

Il avait été à la périphérie de l’escouade des Dragoes et un deuxième éloignement regardait les cartes. Mais quelque chose a cliqué alors qu’il atteignait la fin de la vingtaine et Tottenham ont été crédités d’un intérêt plus tôt cet été.

La Fiorentina a tenté de le faire signer en juin, mais les finances en jeu ont rendu cela impossible pour les Italiens.

À l’époque, le propriétaire de La Viola, Rocco Commisso, a déclaré: «Jorge Mendes, son agent, nous a présenté un coût de 20 millions d’euros (17 millions de livres sterling) pour le transfert en plus d’autres coûts liés aux commissions, qui n’étaient jamais inférieurs à 20 livres sterling. million.

«Mais le salaire était presque le double pour un joueur de 29 ans (75 000 £ par semaine). En d’autres termes, le coût global de Sergio Oliveira était de 44,5 millions d’euros (38 millions de livres sterling).

Les loups espèrent que leur relation avec Mendes pourra faire baisser le coût de l’accord.

