Les loups vont pour Simmons

Cela semble loin, très loin, le jour (20 juin) où les Hawks ont pris d’assaut Philadelphie, se sont glissés dans la finale de l’Est (où personne ne comptait sur eux quelques semaines auparavant) et mettre les Sixers dans une crise abyssale, la meilleure équipe de l’Est en saison régulière et un projet qui n’arrive toujours même pas à se présenter en finale de Conférence (trois demi-finales en quatre ans). Joel Embiid a joué à un niveau extraordinaire avec une blessure au genou, mais son effort n’a pas été égalé. Pas à cause du très mauvais travail tactique de Doc Rivers, pas à cause d’une équipe conçue pour se battre pour le titre mais finalement alourdie par ses limites. Avec Danny Green blessé et Tobias Harris inégal, Ben Simmons n’a pas pu faire un pas en avant en attaque.

C’est l’histoire sans fin pour l’Australien, trois fois All Star (les trois dernières saisons) et l’un des meilleurs défenseurs de la NBA mais un joueur incapable de marquer des points et de plus en plus rapetissé. Angoissé par ses problèmes historiques de lancer franc (34% en playoffs, la pire note jamais enregistrée pour son nombre de tirs : 25/73) et harcelé par les limitations que cela et son manque absolu de tir extérieur engendrent malgré le fait qu’il est un passeur exceptionnel. Contre les Faucons, Il n’a tiré que trois fois au cours des sept derniers quarts, et il n’a même pas essayé en cinq. Trop peu, trop peu, peu importe combien vous faites très bien les autres choses. Et la preuve que il ne peut donc pas être la deuxième étoile d’une équipe qui veut être championne (il a signé une prolongation de cinq ans et 167 millions)Encore moins lorsqu’il doit fonctionner aux côtés d’un joueur de l’intérieur aussi puissant que Joel Embiid, qui a besoin d’outsiders pour ouvrir le terrain et supporter une partie de la pression énorme que les défenses rivales exercent sur lui. À la fin de la saison des Sixers, les fans huaient l’équipe et prenaient un Simmons qu’ils avaient vu à l’extérieur de Philadelphie. Même ses plus grands défenseurs ont commencé à considérer qu’un changement de décor, à ce stade, était le meilleur qui pouvait lui arriver. Simmons, quant à lui, est sorti du train en marche des Jeux Olympiques et a rencontré les Sixers sans, pour ce qui a été divulgué, demander le transfert vers une autre destination NBA.

Les Sixers, Avec Daryl Morey à la barre, ils ont déjà envisagé d’échanger Simmons avant cette saison. Ils l’ont fait quand un gros poisson comme James Harden est arrivé à portée. Donc, la chose normale est que Morey ré-analyse toutes ses options… même s’il ne va pas donner trois fois toutes les étoiles. Déjà a refusé une offre de premier tour et Malcolm Brogdon des Pacers, et toute opération semble complexe en ce moment: Morey veut une grande star de l’arrière-cour (Damian Lillard, Bradley Beal …) mais ceux-ci sont à peine en vue en ce moment, et les Sixers n’ont pas grand-chose de plus à offrir compte tenu de la valeur actuelle de Simmons non plus. Des équipes comme les Warriors ont des armes de draft (choix 7 et 14 cette année) mais les Sixers ont besoin d’étoiles pour gagner maintenant avec Embiid : ils veulent le présent et plus aucun avenir. L’affaire est donc compliquée peu importe à quel point les fans des Sixers rêvent d’opérations qui redirigent une situation très tordue en ce moment.

Et c’est ainsi que les Timberwolves apparaissent sur la scène. Une franchise qui a besoin d’élan et qui vient d’une saison de nombreuses défaites (23-49) mais quelques espoirs: l’équipe s’est améliorée avec l’arrivée de Chris Finch sur le banc (beaucoup) ; Karl-Anthony Towns est une star, Anthony Edwards un repêchage numéro 1 qui a joué une excellente première saison et l’équipe est allée à un 11-11 prometteur depuis que D’Angelo Russell est revenu de blessure. Les Wolves dirigés par Gersson Rosas dans les bureaux font confiance au meneur de jeu en tant que membre d’un jeune big three à partir duquel constituer une équipe qui peut devenir une alternative à l’Ouest. Le problème, c’est que, malgré leurs piètres performances sportives, les Loups ont beaucoup d’argent investi dans les salaires et frôlent la taxe de luxe rien qu’en conservant leur bloc de la saison prochaine : 127,7 millions d’assurés, 129,5 si (ils le feront sauf surprise ) retenir Naz Reid. Rosas lui-même a reconnu que sa façon de grandir, compte tenu de la situation salariale et des besoins de la main-d’œuvre, est dans le mal.

25 équipes, d’ailleurs, sont à Minneapolis ces jours-ci, une réunion de nombreux cadres (après les fermetures pandémiques) dans laquelle ils parlent de beaucoup de choses… et dans lesquelles Wolves et Sixers auraient déjà parlé, au moins à titre de procès, de Ben Simmons. L’ajustement semble parfait : avec les trois jeunes buteurs mentionnés, Simmons n’aurait pas à assumer de responsabilités dans cette section, encore moins en fin de match. Et les Wolves ont besoin de ce qu’il apporte : une défense d’élite, de l’éclat dans le jeu en transition. Le problème est de savoir comment convaincre les Sixers (les Wolves n’ont même pas leur choix cette année : c’est des Warriors) et comment équilibrer les salaires. Simmons gagnera 33 millions de dollars la saison prochaine, les Wolves devraient donc donner au moins 26,4 millions de dollars par transaction. Sans toucher à Towns (il récoltera 31,6 millions), Russell (30 ans) et un Edwards toujours en contrat rookie (10,2), plusieurs options apparaissent qui seraient évidentes : Ricky Rubio (17 millions dans sa dernière année de contrat, un autre facteur qui peut aider à son dépaysement), Malik Beasley (14,4) et, dans un deuxième niveau, Juancho Hernangómez (7), Jarrett Culver (6,3) et Jake Layman (3,9).

Pour les combinaisons avec ces noms, les options d’exploitation des Wolves passeraient, car ils ne veulent pas toucher à Towns, Edwards et Russell. Ensuite, il faudrait voir ce que veulent les Sixers ou ce qu’ils veulent, mais les déclarations de Rosas parlant de la nécessité d’aller sur le marché des transferts, les jeunes hiérarchies dans l’équipe et la structure des contrats sont des facteurs qui peuvent rendre L’opération Simmons n’est pas la seule dans laquelle on entend les noms de Juancho Hernangómez et, surtout, d’un Ricky Rubio qui avait déjà eu deux transferts avant cette saison, des Phoenix Suns à OKC Thunder et de là aux Minnesota Timberwolves.