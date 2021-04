Les louveteaux détruisent les brasseurs 15-2

24/04/2021 à 07:39 CEST

.

Le receveur vénézuélien Willson Contreras a frappé un circuit qui valait trois touchés et Les Cubs de Chicago battent les Milwaukee Brewers 15-2. Les Cubs ont ainsi remporté leur quatrième victoire consécutive.

Contreras (6) a sorti le ballon du terrain dès la sixième manche lorsqu’il a retrouvé la serpentine du relais dominicain Angel Perdomo. Le Vénézuélien a frappé des quatre coins sur le haut du champ gauche, poussant le ranger Jake Marisnick et le receveur Austin Romine dans le registre. L’arrêt-court portoricain Javier Báez (6) a également connecté depuis quatre virages dans la deuxième manche, sans coureur sur le chemin. Marisnick (1) et le joueur de premier but Anthony Rizzo (4) ont également frappé des circuits.

La victoire a été attribuée au partant Kyle Hendricks (1-2) en six manches. Pour les Cubs, la défaite a été imputée par le partant Brett Anderson (2-2) dans une troisième manche.

DeGrom élimine 15 ressortissants

Ouvreur Jacob deGrom a retiré 15 adversaires, la majeure partie de sa carrière, il a lancé deux coups sûrs et a augmenté l’infraction de les Mets de New York, qui ont battu les Nationals de Washington 6-0. DeGrom en a retiré 43 lors de ses trois derniers départs et 50 au total cette saison, battant le record des majeures lors des quatre premiers départs par un lanceur établi le week-end dernier par l’as des Cleveland Indians Shane Bieber avec 48. DeGrom (2-0) a accordé deux coups sûrs. et a pris sa retraite 15 par radiation.

En attaque, le partant Brandon Nimmo (1) a sorti le ballon du champ en huitième manche, avec un coureur devant. La perte a été imputée par le démarreur Erick Fedde (1-2) dans un travail en cinq tours.

Ynoa fait ses débuts en gagnant contre l’Arizona

Le partant dominicain Huascar Ynoa a lancé six solides manches et a été crédité pour sa première victoire en carrière et Les Braves d’Atlanta ont battu les Diamondbacks de l’Arizona 5-4. Ynoa (1-1) n’a accordé que deux points et deux coups sûrs en six manches. Le lanceur droitier de 22 ans a mené 3-0 avant d’autoriser un home run de deux points au receveur Carson Kelly en cinquième manche. La soirée mémorable de Ynoa a également présenté ses deux premiers succès en carrière et son premier RBI. Le lanceur de la République dominicaine a doublé au champ gauche du partant Luke Weaver dans la troisième manche pour son premier coup sûr et a ajouté un simple d’un point dans la quatrième. Le bon départ de Ynoa a aidé Atlanta à briser la séquence de quatre victoires consécutives de l’Arizona.

Le joueur de deuxième but de Curaçao Ozzie Albies (3) et le joueur de troisième but Austin Riley (2) ont frappé des circuits pour les Braves.

Les Diamondbacks ont perdu contre Weaver (1-2) en cinq manches.

Wood et Yastrzemski combinent et battent les Marlins

Le démarreur Alex Wood a travaillé sept manches et le Ranger Mike Yastrzemski a frappé un circuit pour les Giants de San Francisco, qui ont battu les Marlins de Miami 5-3. Wood (2-0) a accordé un home run d’un point, a marché et retiré sept frappeurs en route vers la victoire.

À la batterie, Yastrzemski (3) a sorti le ballon du terrain en troisième manche, avec un coureur sur les sentiers.

La défaite a été portée par le partant dominicain Sandy Alcántara (0-2) en cinq manches.

Matz prolonge sa séquence de victoires en battant les Rays

Le démarreur Steven Matz a remporté son quatrième départ consécutif, le deuxième but Marcus Semien a frappé un circuit de trois points et Les Blue Jays de Toronto ont battu les Rays de Tampa Bay 5-3. Matz (4-0), acquis des Mets de New York en janvier, a accordé trois points et cinq coups sûrs en cinq manches. Le gaucher est allé 0-5 avec une MPM de 9,68 avec New York l’année dernière. Matz avait accordé trois points mérités en 18 manches 1/3 lors de ses trois départs précédents.

Pour les Rays, le ranger cubain Randy Arozarena (3) a frappé un coup aux quatre coins. Arozarena a frappé le ballon hors du terrain au-dessus du champ central, frappant 445 pieds, et a poussé le garde forestier Kevin Kiermaier et son compatriote de premier but Yandy Diaz dans le registre.

La défaite a été portée par le partant Tyler Glasnow (2-1) en six manches.

Tapia scelle la victoire des Rocheuses avec un home run

Le ranger dominicain Raimel Tapia a envoyé le ballon sur le fairway à la neuvième manche et a scellé le Les Rockies du Colorado l’emportent 5-4 sur les Phillies de Philadelphie. En fin de neuvième manche, Tapia (3) a retrouvé les terrains du dominicain Héctor Neris et a fait sortir le ballon du terrain. Le circuit de Tapia a volé 379 pieds au-dessus de la clôture du champ droit, sans aucun coureur en tête, avec un seul retrait enregistré dans la manche.

Sur le monticule, la victoire a été créditée par le plus proche Mychal Givens (1-1) dans un épisode. Pour les Phillies, la défaite a été portée par Neris (1-2) dans un tiers de la manche.

Moncada frappe à la maison dans la victoire des White Sox

Le joueur de troisième but cubain Yoan Moncada a sorti le ballon du terrain pour les White Sox de Chicago, qui ont battu les Rangers du Texas 9-7. Moncada (2) a frappé un coup franc à la huitième, sans coureur devant, alors qu’il chassait le streamer de Kyle Cody de plus près avec un retrait dans l’épisode.

La victoire est revenue au relais Cody Heuer (2-1) en une et une troisième manche.

Pour les Rangers, le ranger cubain Adolis Garcia (5) a frappé une paire de circuits. Garcia a commencé la pénalité de puissance contre les Rangers dans la cinquième manche, trouvant les emplacements de soulagement Evan Marshall. Le Cubain a frappé le ballon hors du terrain avec une frappe de 405 pieds au-dessus du champ central, qui a poussé les courses du frappeur désigné Willie Calhoun et de l’arrêt-court Isiah Kiner-Falefa au buzzer. Garcia, qui a frappé deux fois en cinq voyages dans la boîte du frappeur, a terminé avec quatre points produits et deux points marqués.

La défaite a été portée par Cody (0-2) en trois épisodes.

Martinez et Bogaerts punissent les Mariners

Le frappeur désigné JD Martinez et l’arrêt-court Xander Bogaerts ont chacun frappé des circuits pour les Red Sox de Boston, qui ont battu les Mariners de Seattle 6-5. Martinez (7) a sorti le ballon du terrain dans la troisième manche, sans coureur devant, tandis que Bogaerts (3) a puni dans la première manche en menant un coureur sur les sentiers.

Le bénéficiaire sur le monticule était le secouriste japonais Hirokazu Sawamura (1-0) au travail d’une et une troisième manche. Pour les Mariners, le partant japonais Yusei Kikuchi (0-1) a perdu en quatre manches et deux tiers.

Deux circuits de Stanton dans la victoire des Yankees

Le frappeur désigné Giancarlo Stanton a frappé une paire de circuits, et les Yankees de New York se sont connectés quatre fois, battant les Indians de Cleveland 5-3. New York en a remporté deux d’affilée et trois des quatre derniers. Stanton a réussi un home run solo de 429 pieds au troisième de Logan Allen et un autre au cinquième pour son premier match multi-circuits depuis le 27 septembre 2018. Le joueur de deuxième but Rougned Odor (2) a également réussi un home run de quatre virages. menant un coureur sur la route. Odeur a chassé le ballon du terrain contre les lancers d’Allen lorsque le lanceur a réussi deux retraits dans la manche.

La victoire a été remportée par le soulagement Lucas Luetge (1-0) en une et une troisième manche. Allen (1-3) a perdu contre les Indiens dans un emploi de deux et un tiers.

Garcia scelle la victoire des Astros

Le frappeur dominicain Robel Garcia a frappé le simple qui a conduit la course de tête à la 10e manche et Les Astros de Houston ont battu les Angels de Los Angeles 5-4. En fin de 10e manche, Garcia a choisi le champ central et a poussé dans la course du receveur Jason Castro, qui a scellé la victoire du neuvième texan.

Le joueur de premier but cubain Yuli Gurriel (3) a frappé un circuit à la septième manche, menant un coureur sur les pistes, alors qu’il punissait les terrains du releveur Aaron Slegers. Gurriel a envoyé le frappeur désigné cubain Yordan Alvarez au buzzer avec un coup de poing de 380 pieds au-dessus de la clôture du champ gauche.

La victoire a été créditée au rapprochement de Ryan Pressly (2-0) en deux manches. Pour les Anges, la défaite a été le plus proche cubain Raisel Iglesias (1-2) aux deux tiers de la manche.

Molina remporte la victoire des cardinaux

Le receveur portoricain Yadier Molina a frappé un coup de circuit et a ajouté un doublé de différence en carrière. Les Cardinals de Saint-Louis ont battu les Reds de Cincinnati 5-4. Molina (5) a commencé sa punition dans le deuxième épisode en frappant un coup solitaire aux quatre coins. Le Portoricain a trouvé des terrains du partant Sonny Gray et a fait rebondir le ballon hors du terrain avec un coup de 400 pieds au-dessus de la clôture du champ gauche. Plus tard dans la troisième manche, il a frappé un doublé entre les champs droit et central et a poussé le troisième but Nolan Arenado avec la course pour la tête ultime.

La victoire a été attribuée au partant sud-coréen Kwang Hyun Kim (1-0) dans un travail de 5 2/3 manches. Pour les Reds, la défaite a été portée par Gray (0-1) en trois épisodes et deux tiers.

Minor contrôle les tigres du monticule

Le démarreur Mike Minor a lancé 5 2/3 manches et Les Royals de Kansas City ont battu les Tigers de Detroit 6-2. Le mineur (2-1) a accordé quatre coups sûrs, un circuit et deux points, en a fait deux et en a éliminé neuf sur le chemin de la victoire.

Le Ranger Andrew Benintendi (1) et le frappeur désigné Ryan O’Hearn (1) ont réussi des circuits en solo.

La défaite a été portée par le partant Casey Mize (1-2) en 4 2/3 manches.

Laureano réussit un home run et les Athletics continuent de gagner

Le garde forestier dominicain Ramón Laureano connecté de quatre coins et l’Oakland Athletics a battu les Oriols de Baltimore 3-1. Avec leur victoire, l’athlétisme a atteint 12 consécutifs, sa plus longue séquence de victoires en près de deux décennies. La séquence d’Oakland est la plus longue depuis qu’elle a atteint un record de franchise de 20 d’affilée en 2002. C’est la troisième plus longue séquence de victoires de l’Athlétisme depuis son déménagement à Oakland en 1968, et c’est la plus longue dans les majors depuis la séquence de 12 matchs des Houston Astros. du 6 au 18 juin 2018.

Laureano (2) a frappé un retour complet en cinquième manche pour retrouver les terrains du partant portoricain Jorge López, pas de coéquipiers devant, pas de retraits dans l’épisode.

Le triomphe a été attribué au partant Cole Irvin (2-2) en 5 1/3 manches. Pour les Oriols, la défaite a été portée par López (1-3) en quatre manches complètes.

Happ perd un coup mais bat les pirates

Le starter JA Happ a raté une occasion sans coup sûr lorsque le receveur Jacob Stallings a doublé en huitième manche, mais les Twins du Minnesota ont battu les Pirates de Pittsburgh 2-0. Lors de sa première saison avec les Twins, Happ a été immédiatement renvoyé par le pilote Rocco Baldelli avec une avance de deux courses et remplacé par Tyler Duffey.

Happ (1-0), 38 ans, a marché deux frappeurs, tous deux dans le deuxième, et en a retiré trois. Il a lancé 95 lancers, avec 51 frappes, et a chuté son ERA après trois départs à 1,69.

Le joueur de premier but vénézuélien Willians Astudillo (1) a enlevé le ballon du terrain en troisième manche, en solo, contre le travail du démarreur JT Brubaker, avec deux retraits dans l’épisode.

La défaite des Pirates a été portée par Brubaker (2-1) en sept manches complètes.