Les louveteaux libèrent Jake Arrieta après avoir dit au journaliste d’enlever son masque

Les Cubs ont ramené l’ancien as Jake Arrieta cette saison dans l’espoir de retrouver une partie de la forme qui lui a valu le prix Cy Young de la Ligue nationale 2015. Au lieu de cela, Arrieta a réalisé certaines des pires performances de sa carrière, et ses remarques en dehors du terrain n’ont pas non plus aidé sa cause.

Arrieta avait déjà ouvert la saison avec des commentaires anti-vaccins irresponsables, il n’était donc pas vraiment surprenant de voir ses réflexions sur les masques tomber dans le même domaine. Mais quand Arrieta a choisi de se moquer d’un journaliste pour avoir porté un masque après avoir accordé 8 points en quatre manches mercredi, cela a semblé être la goutte d’eau pour les Cubs.

Jake Arrieta était un « outil bourru, égoïste et niant la science » en demandant à un journaliste de retirer son masque. Écoutez le segment complet avec @mullyhaugh @DavidHaugh : https://t.co/dMUeDS3btg pic.twitter.com/9CL7lMhIcY – 670 The Score (@670TheScore) 12 août 2021

Arrieta a déclaré à un journaliste après la défaite 10-0 des Cubs :

« Ce n’est pas difficile, Bruce. Et j’aimerais que tu enlèves ton masque. Je pense qu’il n’y a personne autour de toi.

Venez jeudi, les Cubs en avaient assez vu. Ils ont annoncé qu’Arrieta avait été placé sur les dispenses de libération inconditionnelle, mettant fin à son mandat avec le club.

Jake Arrieta a bénéficié d’une dispense de libération inconditionnelle. – Sahadev Sharma (@sahadevsharma) 12 août 2021

Arrieta a affiché une MPM de 6,88 en 20 apparitions cette saison, mais c’est une chose de tolérer un vétérinaire sous-performant qui ajoute au moins de la valeur au club-house. Arrieta, cependant, en choisissant d’intimider un journaliste après une question sur le mentorat de jeunes joueurs, a clairement envoyé un message au front office où se trouvaient les priorités du lanceur.

Il a fait ce commentaire à @MLBBruceLevine. J’ai entendu l’audio (que nous jouerons sur @BernsteinRahimi). Bruce était parfaitement audible. Aucun problème de son ou d’étouffement. Arrieta était juste un crétin. Imaginez-vous vous soucier du masque de quelqu’un après avoir été humilié sur le monticule comme ça. https://t.co/yMwPTzYXXJ – Jay Zawaski (@JayZawaski670) 12 août 2021

Ironiquement, malgré sa position anti-vaccin, le bras de Jake Arrieta est touché. – Sean Holland (@sth85) 12 août 2021

Vous ne pouvez pas blâmer les Cubs d’avoir continué après ça.