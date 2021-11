Les lumières de vacances intelligentes Twinkly bénéficient de la prise en charge de HomeKit via une nouvelle mise à jour du micrologiciel

Twinkly commence à déployer une nouvelle mise à jour qui apporte la prise en charge tant attendue de HomeKit pour certains modèles de lumières de vacances intelligentes. Repéré pour la première fois par u/Mattyd1986 sur Reddit – et confirmé via un document de support et nos propres tests, le support de HomeKit est fourni via la version 2.8.3 du firmware, qui est désormais disponible via l’application Twinkly iOS.

Télécommande Twinkly à l’aide de votre application Home. Home est une application iOS disponible sur l’AppStore de votre iPhone et iPad. Connecter les lumières à Home via HomeKit vous permet de gérer Twinkly à l’aide de votre iPhone/iPad ou via Apple Tv et Apple Home Pod.

Selon Twinkly, la prise en charge de HomeKit est disponible pour les modèles Gen II et Plus, y compris les guirlandes lumineuses classiques, les rideaux, les grappes et les glaçons dans des ensembles comportant des quantités variables de LED. Après la mise à jour vers le dernier firmware, une nouvelle option HomeKit apparaîtra dans le menu de l’appareil pour les modèles Twinkly compatibles, et il suffit de quelques tapotements pour que tout soit opérationnel.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Une fois ajoutées à HomeKit, les lumières Twinkly fonctionnent comme les autres lumières intelligentes de l’application Home avec des commandes de couleur, des capacités d’automatisation et de scène disponibles. Les utilisateurs peuvent également contrôler les lumières Twinkly en mode mains libres via les commandes vocales Siri.

Si une scène dynamique ou des couleurs personnalisées sont utilisées, l’activation des lumières Twinkly via Siri ou l’application Home restaurera l’état précédent. Cependant, l’application Twinkly devra toujours basculer entre les effets intégrés car ils ne semblent pas être disponibles via l’application Home pour le moment.

Les lumières Twinkly sont disponibles auprès de divers détaillants tels qu’Amazon et Best Buy, avec des prix commençant aussi bas que 70 $ pour un ensemble de 100 guirlandes lumineuses à LED. La version 2.8.3 du micrologiciel avec prise en charge de HomeKit est maintenant déployée gratuitement via l’application Twinkly iOS.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Du bureau de l’éditeur

Récapitulatif Nintendo: les Game Awards snobent les gros titres et la trilogie GTA craint

Plusieurs choses se sont produites cette semaine, notamment la révélation des nominés aux Game Awards et plusieurs jeux Nintendo encore une fois snobés. Dans d’autres nouvelles de Nintendo, Switch est un article de vacances chaud, la GTA Trilogy Definitive Edition est un gâchis chaud, Twitch est venu sur l’eShop, Pokémon sorti, et plus encore.