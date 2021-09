Les Lumineers publient une nouvelle vidéo réconfortante pour ‘Brightside’

Les Lumineers ont sorti aujourd’hui le clip de leur nouveau single ‘Le bon côté‘. Le clip de quatre minutes et demie est une célébration joyeuse et sincère de l’amour romantique, s’ouvrant sur une variété de personnes répondant à la question « Que signifie l’amour pour vous ? », avant de présenter l’amour des couples de tous âges, races et sexes. Ces couples sont ensuite vus valser autour du groupe pendant qu’ils interprètent la chanson.

La vidéo poignante, réalisée par le célèbre documentariste Kyle Thrash explore l’amour et les relations à travers des personnes d’âges, d’ethnies et d’orientations différents. Le groupe apparaît également dans la vidéo, se produisant lors d’une danse dans une salle de la Légion américaine.

“Le clip ‘Brightside’ est comme un documentaire sur l’histoire d’amour américaine”, déclare Wesley Schultz du groupe, “Il met en scène de vraies personnes – aucune des personnes qui y apparaissent n’est un acteur.”

Ces visuels complètent certainement le sujet de la chanson. Le chanteur, guitariste et co-fondateur du groupe, Wesley Schultz, décrit ‘Brightside’ comme “le rêve fébrile d’un jeune de 15 ans, une histoire d’amour américaine dans toute sa gloire et son chagrin”. Le dernier couple est parti, fuyant quelque chose, et tout seul… »

“Brightside” est le premier single du quatrième album du même nom du groupe multi-platine et primé aux Grammy Awards, qui a été annoncé la semaine dernière. L’album sortira le vendredi 14 janvier 2022 via Dualtone aux États-Unis et au Canada et Decca Records pour le reste du monde.

Le premier album de matériel original des Lumineers en deux ans voit Schultz et son collègue auteur-compositeur et multi-instrumentiste Jeremiah Fraites à leur plus joyeux et spontané, les deux hommes jouant eux-mêmes pratiquement toute l’instrumentation.

En mai, ils ont sorti un nouvel EP live, En direct de la dernière nuit de tournée, qui est maintenant disponible sous forme numérique via Decca Records.

Brightside sort le 14 janvier et est disponible en pré-commande.

Liste des morceaux de Brightside :

Le bon côté

Radio AM

Où nous sommes

Anniversaire

Gros bonnet

Jamais vraiment le mien

Montagnes russes

Remington

Reprise