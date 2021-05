Les Lumineers sortent un nouvel EP en direct, en direct de la dernière nuit de tournée

Les Lumineers ont annoncé la sortie d’un nouvel EP live, «Live From The Last Night Of Tour», qui est maintenant disponible numériquement via Decca Records. Vous pouvez consulter le premier morceau de l’EP, «Ophelia» ci-dessous.

L’EP “ Live From The Last Night Of Tour ” est tiré d’un spectacle que The Lumineers a joué à Milwaukee, Wisconsin, le 11 mars 2020 – juste avant que le monde de la musique live ne soit mis en pause en raison du début de la pandémie COVID-19.

À l’époque, les Lumineers s’étaient lancés dans une tournée mondiale pour promouvoir leur dernier album, III. Le monde ignorait la durée de la pause. Maintenant, revivant et ravivant l’énergie incroyable de leurs performances live, le groupe sort quatre titres de leur concert du 11/03/2020 – «Gloria», «Donna» et «My Cell» de leur album concept cinématographique III, et le piano à foulée préféré de Cléopâtre chargé «Ophelia».

Le très acclamé III des Lumineers explore la dépendance sur trois générations d’une famille de la classe ouvrière dans le nord-est américain et il a été initialement inspiré par les membres de la famille du chanteur principal du groupe, Wesley Schultz. III est le troisième album des Lumineers dont le line up se compose des membres originaux et des auteurs-compositeurs Wesley Schultz et Jeremiah Fraites, ainsi que Lauren Jacobson, Stelth Ulvang, Byron Isaacs et Brandon Miller. III suit deux albums de platine, le premier album éponyme de 2012 et le deuxième album de 2016 Cleopatra.

Le mois dernier, le cofondateur des Lumineers, Jeremiah Fraites, a partagé son point de vue sur la «boîte en forme de cœur» de Nirvana en hommage à Kurt Cobain de Nirvana. à l’occasion du 27e anniversaire de la mort de la superstar du grunge. La piste apparaît également sur l’EP de Fraites intitulé Piano, Piano (Acoustic), qui est sorti via Dualtone Records le 16 avril. Le nouvel EP du musicien primé est composé de sept pistes live de chansons publiées sur son premier album plus tôt. cette année, plus deux reprises, Billie Eilish «When the party is over» se joignant à la chanson de Nirvana.

L’EP ‘Live From The Last Night Of The Tour’ est maintenant disponible et peut être acheté ici.