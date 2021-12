Les lunettes Apple AR offriront une interface utilisateur avancée des gestes de la main et une détection d’objets

Selon l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo, dans une nouvelle note de recherche obtenue par MacRumors, le casque AR d’Apple devrait inclure plusieurs modules de détection 3D hautement sensibles afin d’offrir une interface utilisateur innovante de détection de gestes de la main et d’objets.

Nous prédisons que la lumière structurée du casque AR/MR peut détecter non seulement le changement de position de la main et de l’objet de l’utilisateur ou d’autres personnes devant les yeux de l’utilisateur, mais également le changement de détail dynamique de la main (tout comme le Face ID de l’iPhone /lumière structurée/Animoji peut détecter le changement d’expression dynamique de l’utilisateur). La capture des détails du mouvement de la main peut fournir une interface utilisateur homme-machine plus intuitive et plus vivante (par exemple, détecter la main de l’utilisateur d’un poing fermé pour ouvrir et le ballon [image] en main s’envoler).

Kuo décrit la capacité du casque à détecter à la fois les gestes et les mouvements de la main pour offrir à l’utilisateur une expérience immersive où l’utilisateur peut ouvrir la main pour lâcher un ballon virtuel.

Afin d’accomplir cet exploit impressionnant, Apple devrait incorporer quatre ensembles de capteurs 3D d’une qualité et de spécifications supérieures à celles des iPhones actuels. Kuo considère la qualité de cette interface utilisateur homme-machine comme la clé du succès du prochain casque AR d’Apple. Selon Kuo, ces capacités d’interface incluent le contrôle des gestes, la détection d’objets, ainsi que le suivi des yeux, la reconnaissance de l’iris, le contrôle vocal, la détection de la peau, la détection des expressions et la détection spatiale.

Plus tôt cette année, Patently Apple a signalé une demande de brevet d’Apple qui détaille ce même concept.

Différents mouvements et emplacements des micro-gestes et divers paramètres de mouvement sont utilisés pour déterminer les opérations qui sont effectuées dans l’environnement tridimensionnel. L’utilisation des caméras pour capturer les micro-gestes pour interagir avec l’environnement tridimensionnel permet à l’utilisateur de se déplacer librement dans l’environnement physique sans être encombré par un équipement d’entrée physique, ce qui permet à l’utilisateur d’explorer l’environnement tridimensionnel plus naturellement et plus efficacement .

Ce patient s’intitule « Dispositifs, méthodes et interfaces utilisateur graphiques pour interagir avec des environnements tridimensionnels ».

