Les lunettes AR d’Apple prendraient du retard – .

Apple n’a pas caché son intérêt pour la réalité augmentée (RA). La RA est une fonctionnalité principale d’iOS depuis quelques années, bien que les expériences de RA ne fonctionnent que sur iPhone et iPad, et elles ne sont pas encore si excitantes. La RA consiste à superposer des éléments numériques au-dessus du monde réel. Les lunettes fonctionneraient beaucoup mieux que les appareils mobiles pour cela.

Apple travaillerait sur plusieurs lunettes intelligentes, y compris des appareils AR qui ressemblent à des lunettes ordinaires et des casques plus volumineux qui fournissent du contenu de réalité mixte (MR) – ceux-ci couvrent à la fois le contenu AR et de réalité virtuelle (VR). Le casque MR est peut-être le premier à arriver dans les magasins. Il a été détaillé dans plusieurs rapports jusqu’à présent, y compris des rumeurs selon lesquelles l’appareil pourrait être dévoilé lors d’une conférence spéciale plus tard cette année.

Une toute nouvelle fuite indique que le projet de lunettes AR prend du retard, ce qui suggère que la date de sortie prévue pour 2022 pourrait être affectée.

Le blog taïwanais Digitimes a déclaré en janvier qu’Apple était sur le point d’entrer dans la deuxième phase de développement des lunettes AR, en se concentrant sur la durée de vie et le poids de la batterie. Selon ce rapport, l’appareil pourrait passer à la production en volume dès le premier trimestre de 2022. Cela entre en conflit avec les informations livrées par Ming-Chi Kuo à la mi-mars – il a noté que le casque MR serait prêt pour une sortie en 2022 et que les lunettes AR lancerait en 2025.

Une nouvelle histoire de Digitimes (via MacRumors) indique maintenant que la phase de test P2 d’Apple n’a pas encore commencé et que le retard aurait un impact sur le calendrier de production en volume.

Les sources ont souligné qu’après P2, le prototype de lunettes AR devra peut-être encore subir des tests P3, suivis de 2-3 autres phases de tests techniques avant d’avoir une chance d’entrer dans la production en série. La chaîne d’approvisionnement a initialement estimé que le portable Apple pourrait démarrer la production en volume dès le premier trimestre 2022, ont déclaré les sources. Mais comme les tests P2 n’ont pas encore commencé, les chances de production en volume au premier trimestre 2022 semblent peu probables, ont ajouté les sources.

Le nouveau rapport crée une confusion supplémentaire. Digitimes n’a pas la même précision rapportant les rumeurs d’Apple que Kuo et d’autres fuites. De plus, on ne sait pas si le blog taïwanais fait référence aux mêmes appareils que les autres détaillés dans un passé récent. MacRumors note que les rumeurs disent que le prototype actuel de lunettes AR ressemble à des lunettes de soleil haut de gamme avec des montures épaisses pour les piles et les puces.

Comparativement, l’appareil MR aurait une visière similaire aux casques VR qui couvrirait les deux yeux. Les lunettes MR fourniraient à la fois du contenu VR et AR grâce à plus d’une douzaine de caméras, mais elles seront plus lourdes et plus grandes que les lunettes ordinaires.

Une autre chose à considérer est qu’Apple aura peut-être besoin d’années pour proposer des lunettes AR aussi élégantes que des lunettes ordinaires. Des versions légèrement plus volumineuses pourraient être lancées avant cela. L’année dernière, Kuo a déclaré que les lunettes AR pourraient être lancées au plus tôt en 2022. Il y a quelques semaines, il a proposé une estimation de la date de sortie 2025 des lunettes AR. Bloomberg a déclaré en janvier que les lunettes étaient dans plusieurs années, Apple cherchant à les lancer en 2023 au plus tôt.

Apple ne partage jamais de détails sur les produits en développement et ne corrobore jamais les rumeurs de la chaîne d’approvisionnement. Les retards dans le prototypage et les tests ne sont pas surprenants non plus pour un produit qu’Apple n’avait jamais fabriqué auparavant. Et s’il y a une chose que nous savons sur Apple, c’est qu’elle ne lance pas de produits avant de penser qu’ils sont prêts.

