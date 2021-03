Les lunettes de réalité mixte Apple pourraient comporter une technologie de suivi oculaire et de reconnaissance de l’iris – .

Selon les rumeurs, Apple travaillerait sur plusieurs types de lunettes intelligentes qui seront lancées dans les années à venir. Le dispositif de réalité mixte (MR) serait capable de fournir des fonctionnalités de réalité virtuelle (VR) et augmentée (AR), selon certaines rumeurs. De plus, Apple développe un casque AR plus agile qui ressemblerait davantage aux conceptions de lunettes intelligentes actuelles qu’aux casques VR encombrants.

Un nombre croissant de rapports ont déjà détaillé les projets de lunettes VR et AR d’Apple, certains d’entre eux provenant de Ming-Chi Kuo, un analyste dont les connexions avec la chaîne d’approvisionnement complexe d’Apple lui ont permis de faire plusieurs prédictions précises sur les produits Apple inédits. Kuo a offert divers détails sur les projets de lunettes intelligentes d’Apple au cours des semaines précédentes. Son dernier rapport fournit des indices supplémentaires sur deux fonctionnalités qui pourraient équiper les lunettes de réalité mixte d’Apple – pour éviter toute confusion avec les lunettes AR, nous les appellerons lunettes / casque VR.

Selon MacRumeurs, l’analyste a rédigé une nouvelle note aux investisseurs dans laquelle il a abordé la technologie de suivi oculaire et de balayage de l’iris qu’Apple pourrait développer pour le casque VR.

Apple a déjà des brevets détaillant une technologie capable de suivre le mouvement des yeux. Un rapport précédent indiquait que les lunettes VR comportaient plusieurs caméras, y compris des suiveurs oculaires. Le suivi des mouvements oculaires permettrait au logiciel d’adapter dynamiquement la résolution des images à l’écran afin que seule la partie mise au point soit affichée à la résolution maximale de 8K. Tout ce qui est placé en vision périphérique serait affiché à une résolution inférieure pour préserver la durée de vie de la batterie. Au fur et à mesure que l’utilisateur bouge les yeux, l’image à l’écran s’adapte en conséquence.

La nouvelle note de Kuo offre plus de détails sur le fonctionnement du système:

Le système de suivi oculaire d’Apple comprend un émetteur et un récepteur. L’extrémité émettrice fournit une ou plusieurs longueurs d’onde différentes de lumière invisible, et l’extrémité réceptrice détecte le changement de la lumière invisible réfléchie par le globe oculaire et juge le mouvement du globe oculaire sur la base du changement.

L’analyste a déclaré que la plupart des écrans montés sur la tête sont gérés par des contrôleurs portables qui ne peuvent pas offrir une expérience fluide. Le suivi des mouvements oculaires pourrait aider. Cela pourrait permettre à Apple de créer de nouvelles expériences utilisateur qui impliquent que l’utilisateur contrôle les lunettes avec les yeux. Il a également mentionné la «réduction de la charge de calcul» sous la forme d’une réduction de la résolution dans les parties de l’image où l’utilisateur ne regarde pas.

Kuo a également déclaré que sur la base des spécifications matérielles, une fonction de reconnaissance de l’iris devrait être possible sur les lunettes. Kuo dit que la reconnaissance de l’iris pourrait être utilisée pour une «méthode Apple Pay plus intuitive».

La reconnaissance de l’iris pourrait permettre aux lunettes intelligentes d’authentifier les utilisateurs et de garantir qu’ils peuvent accéder aux applications et aux fonctionnalités liées à un compte Apple particulier. En outre, le déverrouillage de lunettes intelligentes avec reconnaissance de l’iris pourrait permettre à l’utilisateur de déverrouiller d’autres appareils Apple à proximité. Cependant, il ne s’agit que de spéculations basées sur le fonctionnement des protocoles d’authentification actuels d’Apple et sur les brevets récents de la société.

Kuo a déclaré précédemment que l’appareil VR pourrait être lancé à la mi-2022, tandis que les lunettes AR n’arriveraient qu’en 2025.

Apple n’est pas la seule entreprise à développer des lunettes intelligentes. Facebook a dévoilé des accessoires de poignet capables de «lire dans l’esprit» des utilisateurs. Les gadgets captaient des impulsions nerveuses et les traduisaient en actions à l’écran. Cela comprend la transformation de n’importe quelle surface en un clavier qui n’est visible que par le porteur des lunettes. Facebook a déclaré qu’il n’avait pas de calendrier pour le lancement de produits commerciaux prenant en charge ces fonctionnalités.

