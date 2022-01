Les lunettes de réalité mixte d’Apple arriveraient cette année, bien qu’elles le fassent par intermittence | La technologie

Les lunettes Apple pourraient être une réalité à l’avance et arriver cette année, bien que les dernières rumeurs suggèrent qu’elles auraient des problèmes de stock qui affecteraient la distribution.

Les rumeurs selon lesquelles Apple prévoyait et développait des lunettes de réalité virtuelle, augmentée ou mixte ont commencé il y a quelques années. Et, est-ce que les leakers adorent théoriser sur les plans de différentes sociétés, Apple étant presque un fétiche pour son secret.

Ces derniers mois ces rumeurs se sont intensifiées à tel point que plus de filtreurs reconnus se sont jetés dans la piscine et ont donné une date pour l’arrivée de cet appareil. La date estimée est 2022, mais il n’y a pas de jour ou de mois précis, ou du moins il n’y en a pas encore.

Et, en plus, ceux de Cupertino auraient développé des lunettes de réalité mixte qui allieraient à la fois réalité augmentée et réalité virtuelle, offrant une expérience éventuellement différentielle. Bien qu’il y ait tant de rumeurs sur la table, il y a encore de la place pour plus de potins.

Ce qui est commenté, c’est que les lunettes de réalité mixte d’Apple pourraient arriver à la fin de cette année, mais qu’après leur arrivée, des problèmes d’approvisionnement et de stock commenceraient; rendant l’obtention d’une unité complexe et s’étalant jusqu’au premier semestre 2023.

En outre, La chose intéressante à propos de cette rumeur est qu’Apple pourrait présenter ces lunettes avec son nouvel iPhone en octobre. Ce fait serait curieux, car Apple a toujours veillé à ce que l’élément principal de cette présentation soit l’iPhone et non tout autre équipement pouvant éclipser ou attirer l’attention.

Il n’y a pas beaucoup plus de détails sur les plans d’Apple, mais nous devrons faire attention pour voir si l’année 2022 est l’année où les lunettes de ceux de Cupertino arrivent sur le marché. S’ils se lancent, nous espérons les tester pour voir ce qu’ils peuvent offrir en termes de polyvalence et de fonctionnalité.