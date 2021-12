Les lunettes de réalité mixte d’Apple imaginées dans des rendus époustouflants

La plupart des rumeurs d’Apple détaillant les plans de l’entreprise pour 2022 mentionnent l’arrivée imminente des lunettes de réalité mixte de première génération. Le casque concurrencera directement les lunettes de réalité virtuelle (VR) axées sur les jeux déjà disponibles sur le marché comme Sony, Facebook, HTC et autres. Mais il offrira également des fonctionnalités de réalité augmentée (AR), d’où l’aspect de réalité mixte des lunettes intelligentes Apple sans nom.

Plusieurs initiés ont détaillé la prétendue fonctionnalité des lunettes de réalité mixte, indiquant qu’Apple cherche à offrir une expérience premium grâce à un matériel sophistiqué censé s’intégrer dans un ensemble global plus léger. Un rapport plus ancien a également fourni un rendu de ce à quoi pourraient ressembler les lunettes Apple, et un concepteur a utilisé ces informations pour créer les superbes rendus ci-dessus et ci-dessous.

Les rumeurs des Apple Glasses

Cela ne veut pas dire que la conception des lunettes de réalité mixte d’Apple a complètement fui. Même si c’était le cas, nous n’aurions aucun moyen de le confirmer. Mais les informations fournies le rendu suivant il y a plusieurs mois.

Dans le même temps, les fuites ont déclaré que les lunettes de réalité mixte devraient être aussi légères que possible, afin qu’elles soient confortables à porter. Des fuites récentes indiquent que le casque pourrait peser moins de 400 g, Apple visant à réduire le poids avec l’appareil de deuxième génération. En effet, les acheteurs utiliseront le casque à des fins de jeu, de divertissement et de communication.

Les rumeurs disent que le casque comportera jusqu’à 15 caméras, y compris des capteurs dotés de la technologie de suivi oculaire. Le casque de réalité mixte comportera deux écrans haute résolution qui diffuseront du contenu 4K/8K vers la rétine.

L’appareil porté sur la tête devrait également être doté d’une connectivité sans fil Wi-Fi 6/6E rapide. C’est ainsi qu’il se connectera à des appareils comme l’iPhone ou le Mac.

Enfin, les lunettes de réalité mixte d’Apple devraient comporter une puce personnalisée. Les rapports indiquent qu’il sera comparable aux processeurs de la série M qu’Apple utilise pour le Mac.

Tout ce matériel avancé doit être placé dans un casque confortable. Et n’oublions pas que le casque intégrera également une batterie intégrée qui devrait offrir plusieurs heures d’utilisation.

Les lunettes de réalité mixte rendent

Le designer Ian Zelbo a proposé les rendus de lunettes de réalité mixte que vous pouvez voir ci-dessus et ci-dessous. En supposant que la conception de The Information soit toujours précise, cela pourrait être notre meilleur aperçu du casque d’Apple.

Cependant, le rapport The Information est arrivé au début de 2021. Apple aurait le temps de modifier la conception des lunettes intelligentes pour répondre à ses besoins. Même si l’annonce des lunettes de réalité mixte pourrait arriver dans un avenir proche, peut-être à la WWDC 2022, Apple commencera à les vendre dans les magasins fin 2022 ou début 2023.

C’est-à-dire qu’Apple a eu tout le temps depuis début 2021 pour modifier considérablement le design des lunettes Apple.

Cependant, nous noterons que le rendu de The Information semble familier. Il intègre des éléments de conception vus sur l’Apple Watch (le bracelet et le bouton latéral) et les AirPods Max (le maillage textile autour des yeux).

Zelbo appelle les lunettes de réalité mixte qu’il a rendues Apple View. Mais cela n’est basé sur aucune des nombreuses rumeurs que nous avons vues cette année. Si quoi que ce soit, Apple Glasses est le plus logique pour le casque d’Apple. Là encore, des rapports indiquent qu’Apple travaille également sur des lunettes AR qui ressemblent à des lunettes de vue. Le nom commercial Apple Glasses pourrait être mieux adapté à cet appareil.