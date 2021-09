Les lunettes intelligentes de Facebook et Ray-Ban fuient dans de nouveaux rendus

TL;DR

Des rendus officiels des lunettes intelligentes de Facebook ont ​​fuité. Les lunettes intelligentes, co-développées par Ray-Ban, ajoutent deux caméras aux styles de monture classiques.

Facebook parle de son projet de lunettes intelligentes depuis un certain temps, et plus de détails seront finalement dévoilés au début de cette année. Nous savions que la Ray-Ban du Groupe Luxottica était impliquée et que les lunettes seraient « connectées ». Maintenant, des rendus divulgués sont apparus juste avant la révélation officielle détaillant les conceptions des lunettes intelligentes.

Les images proviennent du fuiteur en série Evan Blass et présentent les lunettes intelligentes de Facebook et Ray-Ban dans au moins trois styles. Il s’agit notamment des montures Ray-Ban classiques, Wayfarer et Round, avec des verres verts, bleus et teintés.

Chaque cadre a également une caméra montée dans les positions en haut à gauche et en haut à droite au-dessus des objectifs. Les spécifications de ces caméras ne sont pas claires pour le moment. Les lunettes arrivent également dans un étui, avec ce qui semble être également un câble de charge. Cela suggère que les lunettes transportent des piles pour alimenter les appareils photo et la connectivité intelligente pour vraisemblablement relayer les images vers un smartphone. Le matériel pour cela pourrait être stocké dans les montures plus épaisses des lunettes.

Que peuvent faire les lunettes connectées de Facebook et Ray-Ban ?

Facebook est resté assez vague sur l’ensemble des fonctionnalités des lunettes intelligentes. En janvier, il a déclaré à Bloomberg que les lunettes offriraient «beaucoup de fonctionnalités» mais ne comporteraient aucune intelligence de réalité augmentée. Dans le même rapport, Facebook laisse entendre que les lunettes intelligentes permettraient aux utilisateurs d’enregistrer des moments éphémères sans atteindre un téléphone, à l’instar des lunettes de Snapchat. Facebook travaillerait toujours sur les lunettes AR, mais on ne sait pas quand elles arriveront.

Selon un teaser de Ray-Ban, les lunettes intelligentes feront l’objet d’une annonce officielle plus tard dans la journée. Attendez-vous à plus de détails sur les prix et la disponibilité sous peu.