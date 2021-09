Les lunettes intelligentes de Ray-Ban alimentées par Facebook arrivent plus tôt que vous ne le pensez

Facebook et Ray-Ban se sont associés pour proposer une paire de lunettes intelligentes connectées sur le marché en constante croissance des vêtements intelligents, annonçant une annonce de sortie le 9 septembre 2021. Les clients intéressés peuvent se rendre sur le site Web de Ray-Ban et entrer leur nom et leur adresse e-mail. adresse pour être informé de plus d’informations le 9 septembre, y compris une “récompense de bienvenue spéciale”, selon le site.

Reste à savoir s’il s’agit de la légendaire paire de lunettes Facebook AR ou de quelque chose de plus similaire aux lunettes Razer Anzu, car le teaser est extrêmement léger sur les détails. Ce que l’on peut déduire de l’image ci-dessus, extraite du site Ray-Bans, c’est que ces lunettes ressemblent certainement à une paire de Ray-Ban.

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, avait précédemment taquiné les lunettes lors d’une conférence téléphonique fin juillet, qualifiant les lunettes de partenariat entre Facebook, Ray-Ban et Essilor Luxottica, ce qui impliquait que ces lunettes prennent leurs verres aussi au sérieux que leur style. Facebook a travaillé sur plusieurs types d’appareils portables, y compris les produits Oculus Quest 2, mais une paire de lunettes intelligentes de la société est susceptible d’être considérablement sous-estimée par rapport à un produit comme celui-ci.

Zuckerberg a récemment mis en avant le métaverse, essayant d’attirer les investisseurs dans la vision du PDG pour l’avenir de la connectivité les uns avec les autres et de l’interactivité avec le monde réel. Facebook a déjà discuté des wearables qui permettront aux utilisateurs de s’engager intelligemment avec leur environnement sans gêner. Cela nous fait certainement penser qu’il s’agit de lunettes AR, mais nous n’avons que quelques jours pour le savoir avec certitude.

