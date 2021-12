Les lunettes Razer Anzu, qui protègent vos yeux du soleil et des écrans et disposent d’un casque et d’un microphone, avec une remise de 38% | La technologie

Des lunettes pour protéger vos yeux, et qui permettent aussi de recevoir des appels et d’écouter de la musique ? Cadeau pour ce Noël…

Les lunettes de soleil Ils n’ont pas d’écrans ou quoi que ce soit du genre. Ce sont des lunettes polarisées qui arrêter la lumière bleue et ultraviolette, pour protéger votre vue lorsque vous êtes en plein soleil, ou devant un écran. Et aussi casque et microphone intégrés.

Aujourd’hui, vous pouvez obtenir les lunettes Razer Ansu avec casque et microphone avec une remise de 38%. Ils ne coûtent que 129,99 euros. Vendu et expédié par Amazon gratuitement en un jour. C’est son prix minimum historique. Et ils peuvent être gradués si vous le souhaitez.

Lancée en mars dernier, sa fonction principale est protéger la vue, aussi bien en extérieur que devant des écrans d’ordinateurs ou de mobiles : filtre 99% des rayonnements UVA/UVB et 35% de la lumière bleue des écrans.

Les lunettes Razer Anzu protègent vos yeux du soleil et des écrans, et disposent d’un casque et d’un microphone pour passer des appels mains libres, ou écouter de la musique sans casque.

Les verres intègrent une paire d’écouteurs et deux microphones, pour pouvoir passer des appels mains libres, sans avoir besoin d’utiliser un téléphone portable ou un casque.

Utilisez la technologie Bluetooth la plus avancée pour obtenir une faible latence de seulement 60 ms. Les deux microphones omnidirectionnels captent la voix de manière claire et précise.

Les écouteurs peuvent également être utilisés pour jouer à des jeux vidéo ou écouter de la musique.

Pour tout contrôler les broches ont un capteur tactile utilisé pour raccrocher et décrocher le mobile, mettre la musique en pause, changer de chanson, etc.

En outre Razer Ansu est compatible avec l’assistant Google, vous pouvez donc tout contrôler avec votre voix.

La batterie garantit une autonomie de cinq heures. Avec Protection contre l’eau IPX4, ils repoussent donc la sueur et la pluie.

Et si vous avez besoin de verres correcteurs, ils offrent également cette option via l’optique Lensabl. Ils sont disponibles en deux tailles, avec des verres ronds ou rectangulaires.

