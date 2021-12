Les lunettes révolutionnaires de réalité augmentée d’Apple ne fonctionneraient qu’avec des gestes | La technologie

On parle beaucoup des nouvelles lunettes de réalité augmentée d’Apple puisqu’il s’agit de la révolution technologique qui, selon de nombreux experts, remplacera les smartphones actuels.

Dans ce magazine, nous avons déjà beaucoup parlé de ce que sont les lunettes AR d’Apple, par les experts et par les initiés. Ceux-ci sont passés d’une rumeur à un produit qui semble être totalement réel.

Et, comme presque tout ce qui nous vient d’avance d’Apple, cette nouvelle information que nous vous apportons nous vient de la main de Ming-chi Kuo, un analyste de renom spécialisé dans l’entreprise de Cupertino.

Selon Kuo, Les lunettes de réalité mixte d’Apple utiliseront des capteurs 3D pour un suivi avancé des mains, ou alors nous l’avons vu dans divers médias américains.

Ces informations garantissent que le casque aura quatre ensembles de capteurs 3D (l’iPhone 13 n’en a qu’un par exemple), qui devrait vous donner plus de précision que la suite de caméras TrueDepth actuellement utilisé pour Face ID.

Selon Kuo, les capteurs de lumière structurée peuvent détecter des objets, ainsi que le changement dynamique de détails dans les mains, comparable à la façon dont Face ID est capable de trouver des expressions faciales pour générer des Animojis.

« Capturer les détails des mouvements de la main peut fournir une interface utilisateur homme-machine plus intuitive et plus vivante », écrit Kuo, qui pense que les capteurs seront capables de détecter des objets jusqu’à 200% plus loin que l’identification faciale de l’iPhone.

La note de Kuo ne mentionne pas si les écouteurs d’Apple utiliseront des contrôleurs physiques en plus du suivi manuel. Mais Bloomberg a rapporté en janvier qu’Apple testait le suivi manuel de l’appareil comme seule solution.

Parmi le reste des caractéristiques rumeurs Le premier modèle devrait peser entre 300 et 400 grammes, et que d’ici 2024, il serait prévu de lancer un modèle de deuxième génération beaucoup plus léger avec un système de batterie mis à jour et un processeur plus puissant.

Le premier modèle arrivera l’année prochaine, selon Kuo, et Apple prévoit de vendre environ trois millions d’unités en 2023. Cela suggère que le produit initial pourrait être cher et destiné aux fans inconditionnels d’Apple qui achètent tout.