Les luttes Bitcoin, les rendements Ethereum et les altcoins se consolident

Le prix du Bitcoin n’est pas resté au-dessus de la zone de support de 35 000 $. BTC baisse et se négocie juste au-dessus de la zone de support de 34 000 $. Actuellement (04:39 UTC), il montre des signes baissiers et pourrait encore baisser s’il y a une cassure nette en dessous de 34 000 $.

En outre, la plupart des principaux altcoins ont du mal à gagner du terrain. L’ETH a dépassé les 2 250 $, mais fait face à de nombreux obstacles. XRP / USD a testé 0,65 $ et évolue maintenant à la hausse.

Capitalisation boursière totale

Source : www.tradingview.com

Prix ​​du bitcoin

Après un rejet supérieur à 36 500 $, le prix du bitcoin a entamé une nouvelle baisse. BTC a franchi la zone de support de 35 000 $ et montre maintenant des signes baissiers. Un support immédiat est proche du niveau de 34 000 $. S’il y a une clôture appropriée en dessous de 34 000 $, il y a un risque de forte baisse. Dans ce cas, le prix pourrait chuter vers la zone de support de 32 200 $.

La résistance initiale est proche de la zone des 35 000 $. La première résistance majeure est proche de 35 500 $, au-dessus de laquelle le prix pourrait remonter au niveau de 36 500 $.

Prix ​​Ethereum

Le prix d’Ethereum a surperformé le bitcoin et a de nouveau dépassé le niveau de 2 200 $. L’ETH a cassé la résistance à 2 250 $, mais il n’y a pas eu de mouvement de suivi. Le prix se consolide maintenant près de 2 200 $, avec un support proche du niveau de 2 150 $.

S’il y a une nouvelle poussée, le prix pourrait faire face à une résistance proche de 2 250 $. La principale résistance se forme maintenant près des niveaux de 2280 $ et 2295 $.

Prix ​​du BNB, LTC, DOGE et XRP

La pièce de monnaie Binance (BNB) se consolide maintenant en dessous du niveau de 300. Le premier support majeur est proche du niveau de 280 $, en dessous duquel le prix pourrait glisser vers le niveau de 265. A la hausse, le prix fait face à une résistance proche des 300 $ Une clôture au-dessus de 300 $ pourrait augmenter le sentiment du marché.

Le litecoin (LTC) baisse et s’échange en dessous du niveau de 142 $. S’il y a plus de pertes, LTC pourrait trouver des offres proches du niveau de 135 $. A l’inverse, une cassure nette au-dessus de 142$ pourrait pousser le prix vers 150$.

Dogecoin (DOGE) est en baisse de 4% et s’est même négocié en dessous du support de 0,250 $. Il semble que le prix pourrait continuer à baisser vers le niveau de support de 0,220 $. Pour entrer dans une zone positive, le prix doit être supérieur au niveau de 0,280 $.

Le prix XRP a prolongé sa baisse et testé la zone de support de 0,650 $. Il est maintenant en hausse et s’échange à près de 0,675 $. Une résistance immédiate est proche de 0,685$. La principale résistance à la cassure est proche du niveau de 0,700 $, au-dessus duquel le prix pourrait revoir 0,735 $.

Un autre marché altcoin aujourd’hui

De nombreux altcoins ont généré plus de 5%, notamment MKR, XDC, COMP, CHIB, TEL, LUNA, XEM, SC, UMA, ENJ et AAVE. Parmi ceux-ci, MKR a bondi de 15% et a même dépassé le niveau de 2 700 $.

Dans l’ensemble, le prix du bitcoin a du mal à rester au-dessus du support de 34 000 $. Si BTC glisse en dessous de 34 000 $, il existe un risque de forte vague baissière.