Les luttes de Steve Buscemi en tant que pompier volontaire sont révélées avant l’anniversaire du 11 septembre

Bien avant que Steve Buscemi ne donne des performances inoubliables à la télévision et au cinéma, l’acteur du personnage était un pompier de la ville de New York au début des années 1980. La star de Boardwalk Empire est revenue à l’action après les attentats terroristes du 11 septembre 2001 en se portant volontaire à Ground Zero pour aider à trouver des survivants dans les décombres. Dans le dernier épisode du podcast WTF de Marc Maron, Buscemi a expliqué qu’il souffrait de trouble de stress post-traumatique après son travail bénévole.

“J’étais déprimé, j’étais anxieux, je ne pouvais pas prendre une décision simple”, a déclaré Buscemi au comédien avant le 20e anniversaire des attentats. Buscemi a déclaré avoir appelé son ancienne station pour proposer son aide, mais personne n’a répondu car tous les pompiers étaient à Ground Zero. “J’ai finalement appris que cinq d’entre eux manquaient à l’appel. L’un d’eux était un bon ami avec qui j’avais l’habitude de travailler”, a expliqué l’acteur de Fargo.

Buscemi est descendu lui-même sur le site et a trouvé des membres de Engine 55, la même entreprise avec laquelle il a travaillé au début des années 1980. Ils étaient “un peu méfiants” quant à sa présence au début, mais ils lui ont permis de travailler avec eux. Il a continué à faire du bénévolat à Ground Zero pendant les cinq jours suivants. Son travail à Ground Zero a été présenté dans le documentaire HBO 2014 A Good Job: Stories of the FDNY, que Buscemi a raconté. Il est également producteur exécutif de Dust: The Lingering Legacy of 9/11, un film sur les problèmes de santé auxquels les pompiers sont toujours confrontés après avoir travaillé à Ground Zero.

“Quand j’ai arrêté d’y aller et que j’ai essayé de revivre ma vie, c’était vraiment, vraiment difficile”, a déclaré Buscemi à Maron, note TooFab. “Je n’ai eu aucun problème de santé et je me fais examiner – mais définitivement, oui, le stress post-traumatique? Absolument.” L’expérience est toujours avec Buscemi 20 ans plus tard. “Il y a des moments où je parle du 11 septembre et j’y suis tout de suite. Je commence à m’étouffer et je me rends compte: ‘Ah, c’est toujours une grande partie de moi'”, a déclaré Buscemi.

Buscemi a également écrit sur ses expériences dans un nouvel essai du Time Magazine cette semaine, notant comment les attaques terroristes ont des effets persistants sur les pompiers de Ground Zero. “C’était vraiment agréable d’être là. J’étais sur le site pendant moins d’une semaine, mais ce n’est que lorsque je suis rentré à la maison que l’ampleur de tout cela m’a rattrapé”, a expliqué l’acteur. “Je voyais déjà un thérapeute, et même s’il était presque impossible de gérer l’énormité de ce qui s’était passé, le simple fait d’avoir quelqu’un avec qui s’asseoir avec tous les sentiments était une consolation. Ce n’est pas quelque chose que les premiers intervenants obtiennent habituellement. Annoncer la vulnérabilité est un chose difficile pour quiconque, mais surtout pour les personnes dont l’identité principale est celle de protecteur.” Il a poursuivi en notant que certains ne peuvent « jamais oublier » les attentats du 11 septembre, ajoutant que « ce qui est surprenant, c’est à qui doit être rappelé.