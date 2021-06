Les luttes internes démocrates s’intensifient alors que les gauchistes se heurtent au leadership 10z viral

La semaine a été mouvementée pour les démocrates. Divisés à l’intérieur et en conflit sur des questions allant de la crise frontalière au terrorisme en passant par les dépenses nationales, voici trois exemples de luttes intestines récentes de la gauche.

1. La Maison Blanche troublée par la réponse horrible de Harris sur la visite de la frontière

La vice-présidente Harris a fait la une des journaux mardi lorsqu’elle a ignoré avec désinvolture les demandes de visite à la frontière sud, assimilant un voyage à la frontière à un voyage en Europe. Même les collègues de Harris à la Maison Blanche n’étaient pas contents.

Dans une interview avec Lester Holt de NBC, Harris a tenté d’expliquer sa réponse à la crise. « À un moment donné, vous savez, nous allons à la frontière », a-t-elle affirmé. « Nous sommes allés à la frontière. Donc tout cet ensemble, tout cet ensemble, toute cette histoire à propos de la frontière. Nous sommes allés à la frontière.

Holt repoussa. — Vous n’êtes pas allé à la frontière, lui rappela-t-il.

Harris a ri : « Moi, et je ne suis pas allé en Europe. Et je veux dire, je ne… je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Harris a poursuivi: “Je ne sous-estime pas l’importance de la frontière.”

Le GOP a coupé cette section et l’a fait sauter. pic.twitter.com/KQfFZ5VJH0 – Alex Thompson (@AlexThomp) 8 juin 2021

Des sources ont déclaré à CNN que certains responsables de l’administration Biden étaient “tranquillement perplexes quant à ce qu’ils percevaient comme [Harris’s] des réponses cahoteuses aux questions sur son intention d’aller au [U.S.]-Frontière mexicaine.

CNN a poursuivi ses reportages, notant que «Plusieurs sources disent qu’il y avait un réel espoir à l’intérieur de la Maison Blanche que Harris'[s] premier voyage à l’étranger serait un succès, et craignez que ce qui semblait être des réponses mal préparées à cette question inévitable ne l’éclipse.

Les fonctionnaires soutiennent qu’une interview télévisée n’est pas représentative de l’ensemble du voyage de Harris, mais ils craignent que son « morceau sonore européen » ne soit pas oublié.

Harris dit maintenant qu’elle se rendra à la frontière sud, mais elle n’a pas annoncé quand. Vraisemblablement, elle finira également par visiter l’Europe.

2. Le représentant Omar fournit une “couverture aux groupes terroristes” et les démocrates ne l’ont pas

La représentante du Minnesota, Ilhan Omar, a rendu furieux les Américains lundi lorsqu’elle a tweeté que “Nous avons vu des atrocités impensables commises par les États-Unis, le Hamas, Israël, l’Afghanistan et les talibans”. Même certains de ses collègues démocrates étaient frustrés par sa comparaison des États-Unis et d’Israël, deux pays démocratiques, avec des organisations terroristes.

Nous devons avoir le même niveau de responsabilité et de justice pour toutes les victimes de crimes contre l’humanité. Nous avons vu des atrocités impensables commises par les États-Unis, le Hamas, Israël, l’Afghanistan et les talibans. J’ai demandé à @SecBlinken où les gens sont censés demander justice. pic.twitter.com/tUtxW5cIow – Représentant Ilhan Omar (@Ilhan) 7 juin 2021

En réponse, l’équipe de direction de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a publié la condamnation suivante de la rhétorique d’Omar :

🚨 Déclaration de l’équipe de direction de pelosis sur @IlhanMN pic.twitter.com/y1EGaiUhTL – Jake Sherman (@JakeSherman) 10 juin 2021

« Tracer de fausses équivalences entre des démocraties comme les États-Unis et Israël et des groupes qui se livrent au terrorisme comme le Hamas et les talibans fomente les préjugés et sape les progrès vers un avenir de paix et de sécurité pour tous », ont écrit les dirigeants.

Cette déclaration intervient après que 25 démocrates juifs se soient réunis mercredi pour discuter d’Omar, qu’ils voulaient censurer. Ils n’ont pas qualifié la rhétorique d’Omar d’antisémite, mais ils en ont néanmoins été scandalisés.

Selon le Times of Israel, de nombreux législateurs juifs « veulent[ed] de nommer Omar dans une déclaration disant que sa revendication “discréditait” le parti. D’autres législateurs s’inquiétaient d’une telle déclaration sans précédent.

Suite à la rhétorique d’Omar (et avant la déclaration conjointe faite par l’équipe de direction de Pelosi), les démocrates à la Chambre des représentants ont effectivement publié une déclaration critiquant son tweet.

Le groupe des démocrates de la Chambre a publié ce soir une déclaration condamnant les récents commentaires d’Ilhan Omar, affirmant qu’ils “couvrent des groupes terroristes”. pic.twitter.com/kDxSkb7OCi – Andrew Desiderio (@AndrewDesiderio) 10 juin 2021

« Assimiler les États-Unis et Israël au Hamas et aux talibans est aussi offensant que malavisé », indique le communiqué.

« Ignorer la différence entre les démocraties régies par l’état de droit et les organisations méprisables qui se livrent au terrorisme discrédite au mieux l’argument voulu et au pire reflète des préjugés profondément enracinés », poursuit le communiqué.

La déclaration admet que les États-Unis et Israël sont manifestement « imparfaits et, comme toutes les démocraties, méritent parfois la critique ». Mais la déclaration affirme que « les fausses équivalences couvrent les groupes terroristes ».

La déclaration exige que « le membre du Congrès Omar […] clarifier ses propos en plaçant les États-Unis et Israël dans la même catégorie que le Hamas et les talibans. »

Omar a répondu à la déclaration initiale de ses collègues en la qualifiant d’« offensante » et d’« islamophobe ».

3. AOC critique les propositions de dépenses de mille milliards de dollars de Biden, car elles ne dépensent pas assez

La représentante de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, souhaite que le président Joe Biden se dépêche et dépense plus d’argent. Cela survient après que l’administration de Biden a déjà suggéré plus d’un billion de dollars de dépenses nationales.

Mercredi, Ocasio-Cortez a tweeté que “les blocages du Sénat rendent d’autant plus flagrante la réticence de Biden à agir sur la dette étudiante – quelque chose qu’il peut faire * sans * le Congrès mais ne l’a pas encore fait”. Elle a poursuivi: “#CancelStudentDebt est l’une des rares et rares opportunités que Biden a pour devenir gros sans le Sénat. Il doit le prendre.

De plus, les blocages du Sénat rendent d’autant plus flagrante la réticence de Biden à agir sur la dette des prêts étudiants – quelque chose qu’il peut faire * sans * Congrès mais ne l’a pas encore fait – d’autant plus flagrante. /o le Sénat. Il doit le prendre. – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 9 juin 2021

Ocasio-Cortez a déjà suggéré qu’il existe des moyens de permettre sournoisement au gouvernement de payer les prêts étudiants, sans l’attention lourde des médias :

«Il y a une disposition qui ressemble à un œuf de Pâques qui, je pense, nous donne un peu d’espoir, car non seulement les étudiants recevront des chèques de relance qu’ils n’ont pas reçus l’année dernière, mais… il y a une disposition fiscale cachée qui dit : « Si vos prêts étudiants sont annulés… vous n’avez pas à payer d’impôts sur cette annulation… cela ne sera pas traité comme si le gouvernement vous avait donné de l’argent pour que vous remboursiez vos prêts. »

Ocasio-Cortez n’a aucune sympathie pour le non-paiement de Biden.