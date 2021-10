Les lutteurs de Premier League s’affrontent à St Mary’s alors que les Saints cherchent à remporter leur première victoire

Southampton sera à la recherche de sa première victoire de la saison lorsqu’il accueillera ses coéquipiers Leeds ce week-end.

Les Saints n’ont pris que quatre points jusqu’à présent cette saison, mais ont remporté des matchs nuls durement disputés contre Manchester City et Manchester United.

Southampton et Leeds s’affrontent en Premier League ce week-end

Avant la trêve internationale, les hommes de Ralph Hasenhuttl ont perdu leurs deux dernières sorties contre les Wolves et Chelsea.

Leeds a remporté sa première victoire de la campagne contre Watford à Elland Road la dernière fois et doit commencer à trouver une certaine cohérence.

Les deux équipes ont eu du mal à marquer aussi librement qu’elles le souhaitaient et avec un calendrier hivernal chargé à l’horizon, ces affrontements sont vitaux pour leurs chances de survie.

Ward-Prowse est passé de héros à méchant pour les Saints contre Chelsea Southampton v Leeds: comment écouter

Ce match débutera à 15h le samedi 16 octobre.

La couverture complète de St Mary’s sera exclusivement en direct sur talkSPORT 2, avec notre préparation d’avant-match à partir de 14h30.

Dan Windle sera votre hôte et les commentaires viendront de Ian Danter et de l’ancien ailier d’Arsenal Perry Groves.

Kalvin Phillips a raté les éliminatoires de la Coupe du monde en raison d’une blessure au mollet et cherche à retourner Southampton contre Leeds: Nouvelles de l’équipe

Ralph Hasenhuttl est privé de l’homme clé James Ward-Prowse qui est suspendu jusqu’à la fin du mois.

Che Adams pourrait revenir après une blessure musculaire qui l’a vu absent lors de sa défaite contre Chelsea la dernière fois.

Les Saints seront probablement privés du défenseur Jack Stephens jusqu’au début décembre, car il reste absent en raison d’une blessure au genou.

Leeds a eu quelques blessures à des joueurs clés cette saison, Patrick Bamford ayant un doute avec un problème à la cheville.

Adam Forshaw, Robin Koch et Luke Ayling sont tous sortis.

Kalvin Phillips a manqué le devoir international ce mois-ci et a été cruellement manqué car l’Angleterre n’a pas réussi à vaincre la Hongrie, mais il pourrait revenir ce week-end d’une blessure au mollet.

Hasenhuttl est toujours sous pression alors que les Saints ont connu des difficultés cette saison Southampton contre Leeds: statistiques et faits du match Après avoir remporté cinq de leurs six rencontres de championnat avec Leeds entre 2006 et 2012 (L1), Southampton a perdu ses deux matchs contre les Blancs en Premier Ligue la saison dernière. Contre aucune équipe, Leeds a remporté plus de matchs de Premier League que contre Southampton (14), les Blancs remportant à domicile et à l’extérieur contre les Saints la saison dernière. 31 des 35 buts de Leeds en Premier League contre Southampton ont été marqués dans le deuxième moitié des matchs, y compris chacun des 13 derniers d’affilée. De toutes les équipes à avoir marqué plus de 20 buts contre un adversaire dans la compétition, Leeds contre Southampton est le ratio le plus élevé marqué après la mi-temps (89%). Southampton reste sans victoire en Premier League cette saison (D4 L3) – la seule campagne dans leur histoire au cours de laquelle ils n’ont remporté aucun de leurs huit premiers matches de championnat était 1998-99, lorsqu’ils ont évité la relégation de la Premier League le dernier jour de la saison. Les deux derniers matches de championnat à l’extérieur de Leeds ont terminé au niveau (1- 1 contre Burnley et Newcastle), autant de nuls qu’ils avaient eu lors de leurs 52 précédents matchs à l’extérieur de haut niveau combinés auparavant. Ils ont fait match nul plus consécutivement sur la route en Premier League lors de leurs six premiers matchs de ce type en 1998-99. Leeds ne marque en moyenne qu’un but par match en Premier League cette saison (7 buts, 7 matchs), avec une moyenne de 1,6. par match dans la compétition la saison dernière. En effet, la saison dernière, ils ont atteint sept buts marqués après seulement deux matches de Premier League. Leeds a affronté plus de tirs (117) et plus de tirs cadrés (43) que toute autre équipe de Premier League cette saison, alors qu’ils ont également le troisième- xG contre total le plus élevé de la compétition (12,4). Leeds a eu le cinquième plus grand nombre de tirs (105) en Premier League cette saison, mais a le sixième total de buts attendus le plus bas (7,7). Leur xG par tir de seulement 0,07 est le plus bas de la compétition ce trimestre. Après son carton rouge contre Chelsea la dernière fois, ce sera le premier match de Premier League auquel James Ward-Prowse de Southampton n’est pas apparu depuis le 27 décembre 2018, une défaite 2-1 à domicile contre West Ham. Le milieu de terrain était apparu dans 102 matchs consécutifs de Premier League pour les Saints avant cela.Raphinha a eu plus de tirs (24), créé plus d’occasions (14), tenté plus de dribbles (37) et effectué plus de courses hors ballon (223). que tout autre joueur de Leeds en Premier League cette saison.